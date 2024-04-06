نهائي كأس المحترفين بين العين والوحدة 3 مايو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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حددت رابطة المحترفين يوم 3 مايو المقبل موعداً للمباراة النهائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي«ADIB»، التي ستجمع بين العين والوحدة، كما حددت مواعيد مباريات الجولات 19 و20 و21 و22 و23 من دوري أدنوك للمحترفين، مع مراعاة موعد مباراتي العين أمام الهلال السعودي يومي 16 و23 إبريل الجاري، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وحددت الرابطة مواعيد المباريات المؤجلة مرتين من الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين، بسبب ظروف الطقس، لتقام يوم 20 مايو المقبل، ويلتقي فيها حتا مع شباب الأهلي، وعجمان مع بني ياس، والإمارات مع البطائح، وسبق تحديد موعد مباراة العين والجزيرة من الجولة 13 للدوري، يوم 11 الجاري.

وتنطلق مباريات الجولة 19 للدوري 15 الجاري، بمواجهتي الوصل مع حتا، واتحاد كلباء مع الوحدة، وتتواصل في اليوم التالي بمباراتي الجزيرة مع خورفكان، وعجمان مع البطائح، ويلعب يوم 17 الجاري بني ياس مع الشارقة، والنصر مع شباب الأهلي، وسيكون ختام الجولة بمواجهة الإمارات مع العين 12 مايو.

وتنطلق الجولة 20 يوم 20 الجاري، بمواجهتي حتا مع الإمارات، والوحدة مع عجمان، وتتواصل في اليوم التالي بمواجهات خورفكان مع بني ياس، والبطائح مع النصر، وشباب الأهلي مع اتحاد كلباء، والشارقة مع الجزيرة، وتختتم الجولة يوم 20 مايو بلقاء العين مع الوصل، بينما تنطلق الجولة 21 يوم 26 الجاري، بمواجهات النصر مع اتحاد كلباء، وبني ياس مع حتا، والإمارات مع الوحدة، والوصل مع الجزيرة، وتختتم يوم 27 من الشهر ذاته، بمواجهات عجمان مع خورفكان، والشارقة مع البطائح، والعين مع شباب الأهلي.

وتقام الجولة 22 أيام 5 و6 و7 مايوالمقبل، والجولة 23 يومي 15 و16 الشهر نفسه.

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