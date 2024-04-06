30 لاعباً في القائمة الموسعة لـ«الأولمبي» استعداداً لكأس آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اختار مارسيلو برولي مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي، 30 لاعباً في القائمة الموسعة للمنتخب للمشاركة في برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 لكرة القدم، والمقررة في قطر في الفترة من 15 أبريل الجاري وحتى 3 مايو المقبل وبمشاركة 16 منتخباً تم تقسيمها إلى أربع مجموعات، ومن بينها 6 منتخبات عربية ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والصين.

وتقام المباريات في ملاعب الجنوب، حمد بن خليفة، وجاسم بن حمد وعبدالله بن خليفة، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة في البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس، ويلعب رابع البطولة الآسيوية، مباراة فاصلة أمام منتخب من أفريقيا، على بطاقة مؤهلة إلى الأولمبياد.

وتضم قائمة منتخبنا الأولمبي، 5 حراس مرمى وهم حمد المقبالي، وركان وليد، وخالد توحيد وسعيد المقدمي، إلى جانب اللاعبين خميس المنصوري، وأحمد مال الله، وبدر ناصر، ومايد الطنيجي، وزايد الزعابي، ومحمد المازمي، وحمدان العامري، ومبارك أحمد، وعبدالله البلوشي، ومحمد عتيق، وسلطان البدواوي، وأحمد الحمادي، وعبدالله حمد، ومحمد عباس، وعبدالله أحمد، وحازم محمد، وعلي عبدالعزيز، ومحمد المنصوري، وحارب عبدالله سهيل، وياسر حسن، وفهد بدر، وأحمد فوزي، وسلطان عادل، وعبدالله الحمادي، ومحمد إبراهيم وعبدالله عبدالعزيز.

وبدأ المنتخب الأولمبي تجمعه أول من أمس، وشهد المران الأول في ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي، عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وإبراهيم حسن النمر عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومن المقرر أن يخوض منتخبنا مباراة ودية أمام منتخب إندونيسيا المشارك في البطولة بعد غد، وسيقوم الجهاز الفني لمنتخبنا بعدها بإعلان القائمة النهائية المشاركة في البطولة، والتي تضم 26 لاعباً، وستكون تجربة إندونيسيا مغلقة أمام الإعلام والجماهير، مع العلم أن منتخبات إندونيسيا والسعودية وكوريا الجنوبية، تجري تحضيراتها في الإمارات قبل المشاركة في البطولة القارية.

وتغادر بعثة منتخبنا إلى الدوحة يوم الجمعة المقبل، للتنافس في البطولة بداية من دور المجموعات، ويلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثانية الصعبة، ويخوض مبارياته أمام كوريا الجنوبية واليابان والصين أيام 16 و19 و22 الجاري،

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