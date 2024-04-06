شرودر وآلان وخالد عيسى الأفضل محلياً في مارس

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت رابطة المحترفين، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية في دوري أدنوك للمحترفين عن شهر مارس لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

وحصل ألفريد شرودر مدرب النصر على جائزة أفضل مدرب في مارس، متفوقاً على ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، وماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، بينما توج آلان ماركيز لاعب الوحدة بجائزة أفضل لاعب، بعد منافسة مع فابيو دي ليما «الوصل»، أليخاندرو روميرو «العين»، مهدي قائدي «اتحاد كلباء»، مؤنس دبور «شباب الأهلي».

حصل على جائزة أفضل حارس خالد عيسي «العين»، متفوقًا على خالد السناني «الوصل»، عادل الحوسني «الشارقة».

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