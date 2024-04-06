ديربي الوحدة وبني ياس في الجولة 18 لـ«المحترفين» الليلة

المصدر: متابعة: محمد فضل، محمد صادق، علي الظاهري

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تنطلق في العاشرة مساء اليوم، الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين بـ 3 مباريات، ويلعب الوحدة مع بني ياس باستاد آل نهيان، وخورفكان مع البطائح باستاد صقر بن محمد القاسمي، وحتا مع اتحاد كلباء باستاد حمدان بن راشد آل مكتوم.

ويسعى الوحدة في مواجهته مع بني ياس في «ديربي أبناء العمومة» لاستمرار نتائجه وعروضه الإيجابية على الرغم من تعادله الأخير مع شباب الأهلي في الجولة الماضية وخسارته نقطتين ثمينتين.

ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، ويأمل التقدم خطوة أخرى لمركز أفضل من الرابع ومزاحمة شباب الأهلي والعين في المقدمة مع الوصل على الرغم من أن الفارق مع «الإمبراطور» وصل إلى 14 نقطة، بينما يتطلع بني ياس الذي عاد للانتصارات في الجولة السابقة على حساب حتا، إلى فوز ثانٍ على التوالي لتحسين مركزه التاسع بـ19 نقطة، ويعد الفريق في المنطقة الدافئة ولا يعاني ضغوط صراع الهبوط.

ويتواصل غياب الروسي زليمخان باكاييف عن الوحدة للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة التي غاب بسببها عن مباراة شباب الأهلي، ولكن يعول مدرب «العنابي» الكثير على العناصر المؤثرة والمهمة مثل آلان، وأحمد نور الله، وعمر خريبين، وإيركينوف، بجانب المخضرم إسماعيل مطر الذي سجل هدفاً جميلاً في المباراة الأخيرة، أما بني ياس فيفتقد جهود الظهير جواو فيكتور للإيقاف لتراكم الإنذارات، وخميس المنصوري لوجوده مع المنتخب الأولمبي.

وأكد الصربي غوران مدرب الوحدة، أهمية مواجهة بني ياس، وتوقع مباراة صعبة وأن المنافس لن يجعل المهمة سهلة ولكنه في الوقت نفسه يؤمن بقدرة لاعبيه على تقديم أداء قوي وتحقيق الانتصار.

وقال غوران: لاعبو الوحدة في حالة بدنية جيدة وأظهروا التزاماً كبيراً في التدريبات، مشيراً إلى أن بني ياس يمتلك فريقاً جيداً، ويتميز بالتحولات السريعة من الدفاع للهجوم ولذلك يجب التعامل بحذر، لافتاً إلى أنه يثق بقدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية.

بدوره، وصف السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس، المباراة بـ«المهمة»، مؤكداً أن فريقه يعرف نقاط قوة وضعف الوحدة وسيحاول استغلالها، مشيراً أن بني ياس أظهر أنه يلعب بشكل قوي للغاية أمام الفرق الكبيرة.

خورفكان × البطائح

ويلعب خورفكان مع جاره البطائح في ديربي الشارقة. ويأمل خورفكان رد القيمة من هزيمته أمام «الراقي» في مرحلة الذهاب بنتيجة 1 - 3، إضافة إلى الابتعاد خطوة عن أندية المؤخرة ويملك الفريق 17 نقطة في المركز العاشر، ويتطلع فريق البطائح «22 نقطة» إلى تحقيق الفوز السابع له في الدوري ويدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه بثلاثية على الجزيرة في الجولة الماضية.

ووصف المدرب نيبوشا يوفوفيتش مباراة البطائح بالمهمة للاعبي فريقه وقال: نسعى لتقديم أفضل ما لدينا من أجل الإبقاء على النقاط الثلاث من أجل إسعاد جماهيرنا، ولاعبونا في قمة الجاهزية وسنخوض المباراة بصفوف مكتملة باستثناء غياب رفائيل لتراكم البطاقات.

وأكد الكرواتي غوران توميتش، مدرب البطائح أن المباراة صعبة، مشيراً إلى أن فريقه يسير في الطريق الصحيح متمنياً العودة بالفوز من معقل «النسور».

حتا × اتحاد كلباء

ويلعب فريقا حتا واتحاد كلباء في لقاء الجريحين على وقع تجرعهما الخسارة في الجولة 17، ويحتل حتا المركز الأخير في الترتيب برصيد 5 نقاط فقط من 16 مباراة، وخسر في الجولة 17 أمام مضيفه النصر بهدف من دون رد. ويقف اتحاد كلباء في المركز 12 بـ14 نقطة، وخسر بالجولة الماضية أمام ضيفه عجمان برباعية لكنه يلعب اليوم بنشوة صعوده التاريخي لنصف نهائي الكأس الغالية وتفوقه على العين، ويغيب عن الفريق عبدالعزيز حمد للطرد في المباراة الماضية.

وقال العراقي غازي الشمري مدرب كلباء: طوينا صفحة مباراة العين بالكأس الغالية، ونتمنى أن نعود بالنقاط الثلاث لفتح صفحة جديدة مع الانتصارات على مستوى الدوري.

ووصف الصربي نيناد فانيك مدرب حتا، المباراة بالمهمة، وقال: الفوز يمنحنا الثقة لاستكمال محاولات البقاء مع المحترفين، ويغيب عن فريقنا 3 لاعبين، وهم محمد عبدالرحمن وسلطان البدواوي وحمدان العامري.

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