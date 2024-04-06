خالد إسماعيل لـ«البيان»: تخطيط بينتو لمستقبل «الأبيض» يخدم طموحاتنا المونديالية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد خالد إسماعيل، نجم منتخبنا الوطني والنصر السابق، أن قرارات البرتغالي باولو بينتو، مدرب المنتخب الوطني، بشأن الاستغناء عن بعض اللاعبين الأساسيين في القوائم السابقة تأتي ضمن رؤيته المستقبلية لـ«الأبيض»، وهو توجه سليم من أجل تكوين فريق شاب يكون قادراً على التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمدرب يتطلع لتكوين جيل جديد من اللاعبين الواعدين.

وخلت قائمة المنتخب في المباريات الأخيرة من بعض الوجوه الأساسية، على غرار وليد عباس، مدافع شباب الأهلي، وبندر الأحبابي، ظهير أيمن العين، وعلي مبخوت، الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 85 هدفاً، وفي المقابل فتح بينتو الباب أمام اللاعبين الشباب، لاسيما لاعبي الأولمبي وبعض لاعبي دوري تحت 21 سنة لتعزيز صفوف المنتخب.

وتأهل «الأبيض» إلى الدور الثالث الحاسم من تصفيات مونديال 2026، وضمن الصعود إلى كأس آسيا 2027، بعد فوزه الكبير على اليمن 3-0 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة التي أقيمت في السعودية.

رؤية

وقال خالد إسماعيل لـ«البيان»: رؤية بينتو المستقبلية للمنتخب الوطني صحيحة، واعتقد أن لديه نظرة معينة، ونحن نفكر في مونديال 2026، ومع الاحترام لكل اللاعبين الذين استغنى عنهم ومن بينهم علي مبخوت، أتساءل كم سيكون عمر اللاعب بعد 3 سنوات؟، فمن الصعب أن يكون ضمن المنتخب، لذا فإن المدرب يفكر بطريقة صحيحة، فهو يريد الاعتماد على جيل جديد لتجهيزه للسنوات المقبلة، والقائمة حالياً تضم مجموعة من اللاعبين الواعدين، وهذا الأمر ليس عيباً أو خطأ، وتخطيط المدرب سليم، نحن لا نريد كأس آسيا بل نتطلع للصعود لكأس العالم، وبإمكاننا ذلك، ولهذا السبب هذه المرحلة مهمة لتشكيل نواة جديدة للمنتخب، والمدرب كان واضحاً في قراراته.

وأوضح خالد إسماعيل، أنه من الصعب الحكم على أداء المنتخب في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب البرتغالي بينتو في ظل سياسة التجديد المعتمدة، داعياً إلى ضرورة التحلي بالصبر ومنح الثقة لهذا الجيل الجديد من اللاعبين.

وبعيداً عن المنتخب، أكد خالد إسماعيل، أن أجواء الكرة الإماراتية حالياً تختلف كثيراً عن السابق على مستويات عدة، وقال: لدينا تحفظات كثيرة على إدارات الأندية التي ترفض إشراك اللاعبين القدامى رغم أن باستطاعتهم تقديم الإضافة والمساعدة على اتخاذ القرارات الجيدة أو تصحيح بعض الأخطاء.

إشادة

وأثنى خالد إسماعيل على الدور الذي قام به المدرب الهولندي ألفريد شرودر على رأس فريق النصر، مشيراً إلى أنه بالرغم من الفترة القصيرة التي قضاها مع «العميد» إلا أنه نجح في تغيير صورة الفريق 180 درجة، وغرس فيه روح الانتصار التي غابت عنه لمدة طويلة، وقال: يتميز شرودر بشخصية قوية، وهو ما يبدو واضحاً من خلال انضباط اللاعبين والتزامهم بالأدوار التي يكلفهم بها على أرضية الملعب.

وشدد خالد إسماعيل على ضرورة أن تمنح إدارة النصر الفرصة كاملة للمدرب وعدم الحكم عليه من خلال النتائج المقبلة، وقال: هناك تطور في الفريق من ناحية الأداء الجماعي، كما أن المدرب نجح في تحسين النتائج بالعناصر نفسها التي بدأ بها النصر الموسم، ما يؤكد أهمية العمل الذي قام به منذ توليه مهمة الإشراف عليه.

تجديد

ووصف خالد إسماعيل قرار الإدارة بالتجديد مع شرودر لموسم إضافي بالقرار السليم، موضحاً أن المدرب الهولندي أظهر خلال فترة عمله مع الفريق أنه يستحق تجديد عقده، لأن بصمته واضحة من حيث الأداء والنتائج، إضافة إلى أهمية عامل الاستقرار في البناء للموسم المقبل، داعياً إلى عدم التدخل في عمله ومنحه كل الصلاحيات ومناقشته فنياً فقط.

وبشأن احتياجات النصر للموسم المقبل في حال تطلعه للمنافسة، قال خالد إسماعيل: يحتاج الفريق إلى تعديل صفوفه وتعزيزها ببعض اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواطنين، لأن الفريق إمكاناته متوسطة.

7 انتصارات

وشهد النصر نقلة إيجابية كبيرة مع مدربه الهولندي شرودر الذي قاده في 11 مباراة حتى الآن في جميع المسابقات حقق فيها 7 انتصارات، بينما خسر مباراتين وتعادل في مثلهما.

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