أحمد سعيد: الجزيرة لن يعاني كثيراً لتصحيح المسار

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

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أكد أحمد سعيد، المحلل والناقد الفني، أن الجزيرة لن يعاني كثيراً من أجل تصحيح مساره، والعودة بشكل أقوى للمنافسة على التتويج بالبطولات، مشيراً إلى أنّ الجزيرة يمتلك عناصر متميزة في صفوفه يمكن أن يبني عليها مع بعض الإضافات في الموسم المقبل، ليعود من جديد إلى معانقة الألقاب.

وأرجع أحمد سعيد، النتائج السلبية التي حققها الفريق في الموسم الحالي وخاصة المباريات الأخيرة، إلى عدم جودة الأجانب وغياب الاستقرار. وأضاف: إدارة شركة كرة القدم مازالت جديدة، عمرها شهران أو أكثر وبالتأكيد تحتاج إلى فترة أطول لتقدم أفضل ما عندها، إضافة إلى أن النادي وبعد اعتماده لسنوات طويلة على المدرسة الهولندية وعلى المدرب مارسيل كايزر في الأربعة مواسم الأخيرة، استعان بثلاثة مدربين في هذا الموسم منهم مدرب مؤقت خلف المدرب فرانك دي بور الذي بدأ الموسم، هذا التغيير يتطلب الصبر، ومن الأسباب التي أدت إلى تراجع نتائجه وجود بعض الإصابات التي أثرت على استقرار عناصر التشكيل، وكلها ظروف يمكن أن تؤثر على أي فريق مهما كانت قوته.

واستطرد: على الرغم من كل ذلك لكن الجزيرة قادر على العودة القوية، بدليل المستوى الذي قدمه في مباراته الأخيرة أمام الوصل لأنه رغم الخسارة والدفع بتشكيلة معظم عناصرها يفتقدون الخبرة، لكنه قدم مستوى جيداً وخسر بثلاثة أهداف نتيجة أخطاء فردية وليست تكتيكية، مع العلم أيضاً أن الوصل في أحسن حالاته ويقدم مستويات رائعة أمام جميع المنافسين.

وشدد أحمد سعيد المحلل والناقد الفني، على أهمية دعم صفوف الجزيرة بعناصر جيدة، ذاكراً أن أحد أبرز مشاكل الفريق الأخيرة كانت في تراجع مردود اللاعبين الأجانب، وقال: الفريق في حاجة إلى التعاقد مع أجانب أفضل، مع تسجيل لاعبين مقيمين، وأيضاً مواطنين لأن النادي وخلال الخمس سنوات الأخيرة لم يتعاقد مع لاعب مواطن، وهي فلسفة خاصة بالنادي ولكن النقص يتطلب أحياناً إبرام صفقات من أندية منافسة لتحقيق التفوق عليها وتقوية صفوف الفريق في ذات الوقت، وإذا نجحت الإدارة في تعاقدات جيدة فإن الفريق سينافس بقوة في الموسم المقبل على جميع البطولات، لأنه وكما ذكرت يمتلك عناصر جيدة في صفوفه بدليل أن خط دفاع المنتخب الأول من لاعبي الجزيرة، لذلك أرى أنه لا يحتاج إلى معجزة أو عمل خارق حتى يعود للمنافسة وإنما إلى تعديلات بعناصر مؤثرة.

وختم أحمد سعيد حديثه بالتأكيد على أهمية العودة القوية للجزيرة لأنه أحد الأندية الكبيرة التي تسهم في تطوير مستوى الكرة بالدولة، وأنه عندما يكون في قمة مستواه يشعل المنافسة على كل البطولات ويسهم بشكل إيجابي في قوة رفع المستوى الفني للمنافسات المختلفة.

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