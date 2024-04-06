العين بطلاً لدوري الناشئين تحت 17 سنة بالنقطة 76  

المصدر: دبي - البيان

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تُوج فريق نادي العين بطلاً لمسابقة دوري الناشئين تحت 17 سنة (أ) لكرة القدم، بعد فوزه على فريق الإمارات بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت في استاد طحنون بن محمد بالقطارة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة.

وحل فريق الإمارات في مركز الوصافة برصيد 63 نقطة، تلاه شباب الأهلي في المركز الثالث بـ57 نقطة.

وحصد فريق العين لقب البطولة بعد وصوله للنقطة 76، جمعها من 25 فوزاً من 27 مباراة، بينما تعادل مرة واحدة وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 112 هدفاً، بينما استقبل مرماه 19 هدفاً، ليصبح الفريق الأقوى هجوماً ودفاعاً في المسابقة.

هدافون

سجل أهداف العين في مرمى فريق الإمارات مامي نيانج «هاتريك» في الدقائق 2 و17 و75، ومحمد تيجانا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وخالد النيادي في الدقيقة 89.

مراسم

وشهد مراسم التتويج يحيى المطروشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات، ومحمد إبراهيم المحمود، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم.

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