«الوحدة» جاهز لاستضافة نصف نهائي«السوبر السعودي»

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلن نادي الوحدة اكتمال جميع التجهيزات في مرافق النادي ومنشآته المختلفة لاحتضان مباراة الاتحاد والوحدة السعودي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بعد غد على استاد آل نهيان، وتوفير متطلبات الجماهير، وتسهيل عملية متابعة المباراة وحركة الدخول والخروج من الاستاد.

وتستضيف الإمارات مباريات كأس السوبر السعودي من 8 إلى 11 الجاري، على ملعبي محمد بن زايد في نادي الجزيرة، وآل نهيان في نادي الوحدة، بمشاركة 4 فرق هي الاتحاد، والنصر والهلال والوحدة.

وأكد النادي في بيان، أنه وضع الترتيبات التي تضمن نجاح الحدث، ودعم الجهود الرامية لإظهار الصورة المشرفة عن استضافة دولة الإمارات لكافة الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، وترحيبه بالأشقاء من المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى جاهزية المركز الإعلامي في النادي لاستقبال وسائل الإعلام المحلية والسعودية، وتقديم جميع التسهيلات التي تعزز دورها في التغطية الإعلامية للحدث.

وتستضيف قاعة استاد آل نهيان المؤتمرات الصحافية الخاصة بمباريات نصف نهائي كأس السوبر السعودي غداً، للكشف عن آخر استعدادات أندية الهلال والنصر والاتحاد والوحدة لخوض مباراتي الدور نصف النهائي.

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