مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تختتم الدوري الرياضي الرمضاني

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي منافسات الدوري الرياضي الرمضاني بنسخته الثانية، وذلك خلال حفل أقيم في مجمع الظيت برأس الخيمة بحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسليمان الكعبي، المدير التنفيذي للفرع المدرسي الأول، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسة والشركاء والرعاة.

وهنأت معالي سارة الأميري الطلبة الفائزين في مختلف منافسات الدوري، مؤكدة حرص مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على إطلاق المبادرات والبرامج التي من شأنها أن تحقق مفهوم الاستثمار الأمثل لأوقات إجازات الطلبة، إلى جانب الإسهام في تنمية مواهبهم ومهاراتهم في مختلف المجالات الرياضية.

وأوضحت معاليها أن الدوري الرياضي الرمضاني حظي بإقبال واهتمام كبيرين من قبل كافة المعنين والشركاء وأفراد المجتمع، حيث شارك في الدوري أكثر من 20 ألف طالب وولي أمر ومعلم، إلى جانب 300 شريك وراعٍ، وأكثر من 500 متطوع و400 مباراة ونشاط رياضي، مما أسهم في خلق تفاعل بناء وإيجابي بين كافة المشاركين وأفراد المجتمع، وعزز من دور مدارسنا التربوي والمجتمعي الريادي.

وأثنت معاليها على الدعم الكبير الذي قدمه الشركاء لإنجاح الدوري الرياضي الرمضاني، مثمنةً جهودهم ومشاركتهم الكبيرة في تنظيم مختلف المنافسات التي شهدها الدوري.

وتضم قائمة الشركاء والرعاة في تنظيم الدوري عدداً من الجهات الحكومية الاتحادية منها اتحاد الإمارات الرياضي، ومجلس الشارقة الرياضي، وأندية النصر والوصل وخورفكان، وشرطة دبي، والهلال الأحمر الإماراتي، وAJ stars academy، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ووزارة الداخلية، وإدارة اتحاد الشرطة الرياضي، وشركة فام للاستثمار ونادي بوست.

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