العين بطلًا لدوري الناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم

المصدر: البيان

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تُوج فريق نادي العين لكرة القدم بطلًا لمسابقة دوري الناشئين تحت 17 سنة (أ) بعد فوزه على فريق الإمارات بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت أمس الخميس في استاد طحنون بن محمد بالقطارة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة.

سجل أهداف الفوز لفريق العين، مامي نيانج "هاتريك" في الدقيقة 2 والدقيقة 17 والدقيقة 75، ومحمد تيجانا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول للمباراة، وخالد النيادي في الدقيقة 89.

شهد مراسم التتويج يحيى خلف المطروشي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات، ومحمد إبراهيم المحمود، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، وقاما بتسليم بطل المسابقة الميداليات الذهبية ودرع الدوري.

وحصد فريق العين لقب البطولة بعد وصوله للنقطة 76، جمعها من 25 فوز من أصل 27 مباراة، فيما تعادل مرة واحدة وخسر مرة واحدة ، ونجح لاعبو العين في تسجيل 112 هدفا، فيما استقبل مرماه 19 هدفا، ليصبح الفريق الأقوى هجومًا ودفاعًا في المسابقة.

وحلّ فريق الإمارات في مركز وصافة الدوري برصيد 63 نقطة، يليه شباب الأهلي في المركز الثالث بـ 57 نقطة.

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