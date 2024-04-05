غداً .. انطلاق منافسات الجولة 18 في دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: وام

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تنطلق غداً السبت منافسات الجولة الـ18 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي تقام على مدار 3 أيام، وتشهد في يومها الأول 3 مواجهات، فيما تتصدر مباراتي شباب الأهلي مع الجزيرة، والعين مع النصر المشهد (الأحد).

وتنطلق المواجهات (السبت) على استاد آل نهيان بلقاء الوحدة الرابع (31 نقطة)، مع بني ياس التاسع (19 نقطة)، وله مؤجلة من الجولة الـ13.

ويدخل الوحدة اللقاء بطموح العودة للانتصارات بعد تعادله الجولة الماضية أمام شباب الأهلي 3-3، آملا في الحصول على نقاط اللقاء لمواصلة المشوار نحو مركز أفضل مع ثلاثي الصدارة، في حين يرغب بني ياس بمواصلة الانتصارات، بعد فوزه في الجولة الماضية على الإمارات 2-1.

وقال جوران مدرب الوحدة : بعد مباراة الجولة الماضية أمام شباب الأهلي خضنا 5 حصص تدريبية، شهدت التزاما كاملا من جميع اللاعبين من أجل العودة للانتصارات.

وأضاف المدرب: مواجهتنا أمام بني ياس بالجولة المقبلة، صعبة للغاية، هو فريق جيد، ولديه قدرات كبيرة في التحول من الدفاع إلى الهجوم، لكن ثقتي كبيرة في لاعبي الفريق.

وفي المباراة الثانية يلتقي خورفكان العاشر (17 نقطة)، مع البطائح السابع (22 نقطة)، وله مؤجلة على استاد صقر بن محمد القاسمي.

ويأمل خورفكان بالفوز من أجل تحسين مركز، بعد الخسارة أمام الوصل المتصدر في الجولة الماضية، بثلاثية نظيفة، في حين يأمل البطائح الحفاظ على تألقه بالفوز الذي حققه في الجولة الماضية على الجزيرة 3-2.

وقال نيبوشا يوفوفيتش مدرب فريق خورفكان: لدينا مباراة مهمة للغاية، سنقدم أفضل ما لدينا في الملعب، من أجل العودة للانتصارات، واسعاد جماهير الفريق.

وتختتم مواجهات السبت بلقاء حتا الرابع عشر (5 نقاط)، وله مؤجلة، مع اتحاد كلباء الثاني عشر (14 نقطة)، وكلاهما يرغب في الحصول على نقاط اللقاء لتحسين المركز.

ويشهد يوم (الأحد) مباراتين من العيار الثقيل تجمع الأولى بين شباب الأهلي الثالث ( 34 نقطة)، وله مؤجلة، والجزيرة الثامن (21 نقطة)، وله مؤجلة أيضا على استاد راشد بدبي.

ويدخل شباب الأهلي اللقاء طامحا في مواصلة الانتصارات، وملاحقة العين الوصيف، مدعوما بتأهله إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة الاسبوع الماضي على حساب الشارقة، في حين يأمل الجزيرة في العودة للانتصارات الغائبة منذ 5 مباريات بجميع المسابقات من بينها 4 في الدوري.

والتقى شباب الأهلي مع الجزيرة في 29 مباراة بالدوري، فاز شباب الأهلي في 13، والجزيرة في 10 وكان التعادل حاضرا في 6 مباريات.

وفي القمة الثانية يلتقي العين الثاني ( 35 نقطة) وله مؤجلة، مع النصر السادس ( 25 نقطة)، وذلك على استاد هزاع بن زايد.

ويرغب العين في العودة للانتصارات، بعد تعادله في الجولة الماضية أمام الشارقة، وخسارته في ربع نهائي كأس رئيس الدولة الاسبوع الماضي أمام اتحاد كلباء.

أما النصر فيأمل في مواصلة تألقه مع مدربه الهولندي الفريد شرودر، والذي حقق الفوز في آخر 4 مباريات بجميع المسابقات، من بينها الفوز على عجمان، والتأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

والتقى العين مع النصر في 29 مباراة بالدوري، فاز العين في 19 منها، والنصر في 7، وكان التعادل حاضرا في 3 مواجهات.

ويلتقي الاثنين كل من الشارقة الخامس (28 نقطة)، مع الإمارات الثالث عشر (8 نقاط)، على استاد نادي الشارقة، وكلاهما يرغب في العودة للانتصارات، فيما تختتم المواجهات بلقاء عجمان الحادي عشر (17 نقطة) وله مؤجلة، مع الوصل المتصدر (45 نقطة)، على استاد راشد بن سعيد.

ويأمل عجمان بمواصلة الانتصارات، أمام الوصل المنفرد بالصدارة، والباحث عن التتويج الأول له بلقب الدوري في عصر الاحتراف.

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