«الأمل» بطل «النخبة» الرمضانية لكرة القدم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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توج فريق الأمل بكأس بطولة «النخبة» الرمضانية لكرة القدم، وأقيمت فعاليات بكلية الشرطة بأبوظبي، والتي نظمتها الكلية ضمن الأنشطة والفعاليات بمناسبة الشهر الكريم، وتغلب في المباراة النهائية على فريق «ويمونتادا» 2 - 1. وقام بدر المرزوقي رئيس لجنة تنظيم البطولة، بتسليم كأس البطولة وميداليات المركز الأول للفريق الفائز، بحضور محمد القويض مدرب الظفرة السابق.

وقال إبراهيم أحمد المرزوقي، مدير اللجنة المنظمة للبطولة: إن مثل هذه الأحداث الرياضية لها تأثيرات إيجابية على الصعيدين الفردي والجماعي، لدورها الكبير في ترسيخ الروح الرياضية، كما تسهم في تعزيز التواصل والتفاعل الاجتماعي بين أفراده، وتعد فرصة للشباب للتعبير عن مواهبهم ومهاراتهم في بيئة تشجيعية ومحفزة.

وأضاف: الاستثمار في الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية يعد استثماراً مستداماً في مستقبل الأجيال، مشيراً إلى أن البطولة أقيمت على مدى 3 أسابيع متواصلة في كلية الشرطة بأبوظبي، وشارك فيها ثماني فرق مختلفة، بهدف تعزيز التواصل بين طلبة الكلية خلال شهر رمضان، وخلق روح المنافسة الرياضية بينهم.

وتابع: مشاركة أكثر من 100 لاعب في البطولة الرمضانية، يدل على الحرص على إنجاح الفعالية الرمضانية، الأمر الذي يحقق أهدافنا المنشودة في نشر ثقافة الرياضة وتكريس مفهومها بين كافة فئات المجتمع.

وأشاد بالمستوى الفني الجيد والحماس والندية والتي اتسمت بها مباريات المجموعة، والروح الرياضية العالية للمشاركين وروح التعاون والتآخي التي تحلى بها المتنافسون.

وتم إقامة المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، جرى تقسم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى فرق الصحفيين والأمل وريمونتادا والملوك، بينما ضمت الثانية، فرق ستي والزعيم والاتحاد والجريدة.

وأسفرت التصفيات عن تصدر فريق الأمل المجموعة الأولى، وتمكن من الفوز على فريق الزعيم صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية في نصف النهائي الأول، واحتل فريق «سيتي» صدارة المجموعة الثانية، إلا أنه خسر من فرق «ريمونتادا» في نصف النهائي الثاني.

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