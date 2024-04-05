"الوحدة " يعلن اكتمال استعداداته لاستضافة نصف نهائي" السوبر السعودي"

المصدر: وام

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أعلن نادي الوحدة اكتمال جميع التجهيزات في مرافق النادي ومنشآته المختلفة لاحتضان مباراة الاتحاد والوحدة السعودي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الإثنين المقبل على استاد آل نهيان، وتوفير متطلبات الجماهير، وتسهيل عملية متابعة المباراة وحركة الدخول والخروج من الاستاد.

وتستضيف الإمارات مباريات كأس السوبر السعودي من 8 إلى 11 أبريل الحالي، على ملعبي محمد بن زايد في نادي الجزيرة، وآل نهيان في نادي الوحدة، بمشاركة 4 فرق هي الاتحاد، والنصر والهلال والوحدة.

وأكد النادي في بيان له اليوم، أنه وضع الترتيبات التي تضمن نجاح الحدث، ودعم الجهود الرامية لإظهار الصورة المشرفة عن استضافة دولة الإمارات لكافة الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، وترحيبه بالأشقاء من المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى جاهزية المركز الإعلامي في النادي لاستقبال وسائل الإعلام المحلية والسعودية، وتقديم جميع التسهيلات التي تعزز دورها في التغطية الإعلامية للحدث.

وتستضيف قاعة استاد آل نهيان المؤتمرات الصحفية الخاصة بمباريات نصف نهائي كأس السوبر السعودي ابتداءً من الساعة السابعة مساء بعد غدٍ الأحد للكشف عن آخر استعدادات أندية الهلال والنصر والاتحاد والوحدة لخوض مباراتي الدور نصف النهائي.

ويتدرب لاعبو نادي الوحدة على الملعب الرئيسي في استاد آل نهيان عند الساعة الثامنة مساءً ثم يعقب ذلك تدريبات نادي الاتحاد عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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