يواجه إندونيسيا ودياً قبل السفر إلى الدوحة..الأبيض الأولمبي يبدأ تجمعه استعداداً لنهائيات كأس آسيا

المصدر: دبي- البيان

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بدأ منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم يوم أمس الخميس تجمعه الداخلي في دبي استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في قطر خلال الفترة من 15 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل بمشاركة 16 منتخباً تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية والصين، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

واختار الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الأوروغواياني مارسيلو برولي 30 لاعباً ضمن القائمة الأولية لهذا التجمع الذي سيمتد حتى الثامن من الشهر الجاري، ويتخلله خوض مباراة ودية أمام منتخب إندونيسيا المشارك هو الآخر في البطولة، حيث سيقوم الجهاز الفني بإعلان القائمة النهائية التي تضم 26 لاعباً بعد نهاية المباراة الودية.

وتضم القائمة الأولية كلا من : حمد عبدالله المقبالي، راكان وليد المنهالي، خالد توحيد محمد، سعيد سالم المقدمي ( حراس المرمى ) خميس أحمد المنصوري، أحمد مال الله جمعة، بدر ناصر عبدالعزيز ، مايد علي الطنيجي، زايد سلطان الزعابي، محمد عبدالرحمن المازمي، حمدان عبدالرحمن العامري، مبارك أحمد مبارك، عبدالله عباس البلوشي، محمد يوسف عتيق ( خط الدفاع ) سلطان علي البدواوي، أحمد محمود الحمادي، عبدالله حمد المنهالي، محمد عباس البلوشي، عبدالله أحمد عبدالله، حازم محمد عباس، علي عبدالعزيز البلوشي، عبدالله عبدالعزيز أحمد ( خط الوسط ) محمد جمعة المنصوري، حارب عبدالله سهيل، ياسر حسن البلوشي، فهد بدر طارش، أحمد فوزي جوهر، سلطان عادل الأميري، عبدالله أحمد الحمادي، محمد إبراهيم البلوشي ( خط الهجوم ).

شهد المران الأول الذي جرى في ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وإبراهيم حسن النمر عضو مجلس الإدارة.

ومن المنتظر أن تُغادر بعثة منتخبنا إلى الدوحة يوم 12 أبريل، وسيلعب الأبيض أولى مبارياته في البطولة يوم 16 أمام منتخب كوريا الجنوبية في ستاد عبدالله بن خليفة، فيما سيواجه في المباراة الثانية نظيره منتخب اليابان يوم 19 أبريل على ستاد جاسم بن حمد, على أن يختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب الصين يوم 22 أبريل على ستاد عبدالله بن خليفة.

وحسب نظام البطولة تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة فريق من أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية

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