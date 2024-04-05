الأبيض يرتقي مركزين في تصنيف «فيفا»

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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صعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مركزين في التصنيف الصادر، أمس، من الاتحاد الدولي للكرة «فيفا»، ليتقدم من المركز 69 إلى المركز 67 على مستوى العالم.

واحتل «الأبيض» المركز التاسع على مستوى قارة آسيا، والثامن على مستوى التصنيف العربي، والذي تتصدره المغرب بتواجدها في المركز 13 على العالم، ويليها قطر ومصر وتونس والجزائر والسعودية والعراق في المراكز 34 و37 و41 و43 و53 و58 على العالم.

وأشار الاتحاد الدولي للكرة، إلى أن المنتخبات لعبت 174 مباراة دولية منذ فبراير الماضي، وأن هناك تغييرات عديدة حدثت على التصنيف، مع خوض منطقتي آسيا جولتين من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2026، ووصول منطقة الكونكاكاف إلى المرحلة النهائية من دوري الأمم، إلى جانب العديد من المباريات الودية في كل من الاتحادات القارية الستة كجزء من سلسلة أيام الفيفا للعام الجاري.

ونوه «فيفا»، إلى استمرار منتخب الأرجنتين متصدراً التصنيف، ولم تنضم أو تهبط أي دولة من قائمة العشرة الأوائل، وحققت إندونيسيا أكبر تحركاً بالنقاط بالحصول على 30.04 نقطة، بالصعود أعلى 8 مراكز، فيما كانت فيتنام الأكبر خسارة للنقاط بضياع 30.04 نقطة، والأكبر تراجعاً بـ10 مراتب.

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