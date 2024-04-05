اليماحي: «النمور» سيقاتل للفوز بلقب أغلى البطولات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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نجح اتحاد كلباء في الوصول إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه وبعد غياب 36 عاماً، بالفوز على العين في ربع النهائي بنتيجة 2 - 1، ليعوض خروجه على يد «الزعيم» من نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بالخسارة 0 - 2 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية مباراتي الذهاب والعودة بالتعادل 2-2، وأسعد «النمور» جماهيره بانتصار مهم بعد الخسارة أمام ضيفه عجمان 2 - 4، في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين.

وأعرب محمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، عن سعادته بالوصول إلى قبل نهائي الكأس الغالية، وقال: الفضل لله بوصولنا لنصف نهائي الكأس الغالية، وفرحتنا فرحتان، لأننا وصلنا إلى المربع الذهبي على حساب «الزعيم»، وعوضنا خروجنا من كأس المحترفين على يد العين، سنقاتل للفوز بلقبنا الأول في الكأس الغالية.

وأضاف: قبل لقاء العين في ربع نهائي الكأس الغالية بأيام، كانت هناك جلسة مصارحة مع لاعبي اتحاد كلباء، لإزالة الضغوط بعد الخسارة الأخيرة أمام عجمان، وتحدثنا عن ضرورة تقبل الخسارة كما نسعد بالفوز، ونتمنى تحسين ترتيبنا في الدوري، وإنهاء مشاركتنا في المسابقة بشكل جيد، بعد الوصول إلى الجولات الأخيرة.

أشاد العراقي غازي الشمري، مدرب اتحاد كلباء، بفريقه، وقال: قدمنا مباراة كبيرة على المستوى التكتيكي وخرجنا بفوز مهم، ولا يسعني سوى شكر اللاعبين على المستوى الذي قدموه، والأهم لنا هو تجاوزنا للهزيمة من عجمان، كما أن الخسارة لا تقلل من قيمة العين.

وأضاف: لدي عتب على روزنامة الدوري، لأنه من الصعب في ظل هذا المستوى والأداء الذي قدمناه أمام العين أول من أمس، أن يمر يومان فقط، ثم نلعب مباراة في اليوم الثالث أمام مستضيفنا حتا غداً، ضمن الجولة 18 للبطولة، فهو أمر صعب على اللاعبين من حيث اللياقة البدنية.

وفي المقابل، أعرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب العين، عن شكره وتقديره للجماهير العيناوية، موجهاً لهم كلمات الاعتذار عن الخروج من سباق المنافسة على أغلى البطولات، وقال: ارتكبنا بعض الأخطاء في مواجهة اتحاد كلباء، وسعينا إلى تعديل أوضاعنا خلال مجريات اللعب وتحسين أدائنا، لكننا لم نوفق في إدراك التعادل، ونهنئ المنافس على التأهل إلى نصف النهائي، وعلينا التعلم من أخطائنا، والمنافس استفاد من الأخطاء الفردية خلال الشوط الأول، ونشعر بالإحباط لأننا لم نوفق في إسعاد جماهير العين في الكأس الغالية.

فرحة

وأعرب لاعبو اتحاد كلباء عن سعادتهم بالوصول إلى المربع الذهبي للكأس الغالية، وقال حبيب الفردان: مباراتنا أمام العين في الكأس كانت صعبة، خاصة أننا كنا نمر بضغوط كبيرة قبلها، بعد الخسارة الأخيرة في الدوري، ونحن سعداء بإنجاز الوصول إلى الدور قبل النهائي، وأتمنى الاستمرار على الأداء نفسه في المباريات المقبلة، وتحسين ترتيب الفريق في الدوري.

وقال عبدالسلام محمد، لاعب اتحاد كلباء: تأهلنا إلى نصف نهائي الكأس إنجاز سنبني عليه في مستقبل اللقاءات، وسنحاول الوصول إلى أقصى جاهزية قبل لقاء الوصل في الدور قبل النهائي. وقال حمد المنصوري، حارس «النمور»: أنا سعيد بأنني ربحت التحدي الخاص بيني وبين خالد عيسى حارس العين.

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