نيكوليتش: شباب الأهلي لم يخسر أي مباراة في 2024

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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لم يخفِ ماركو نيكوليتش، المدير الفني لشباب الأهلي، عدم رضاه عن بعض جوانب الأداء في المباراة التي جمعت فريقه بالشارقة وفاز فيها شباب الأهلي 4 - 3 وتأهل للدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال: لست سعيداً بالتفاصيل فيما يتعلق بالكرات الطويلة، والكرات المسترجعة، وكيف احتُسبت ضدنا الكرات الثابتة، وكيف استقبلنا الأهداف منها.

واستدرك قائلاً: أنا سعيد بالمباراة لأننا تحكمنا بـ95 %، إن لم تكن 100 % من مجرياتها بوجود الكرة ومن دونها، وأود تهنئة لاعبي «فرسان دبي» على تقديم مباراة جيدة للغاية والفوز.

وأشار نيكوليتش إلى أن شباب الأهلي هو الفريق الوحيد في الإمارات الذي لم يتجرع الخسارة منذ بداية عام 2024 الجاري.

وعن سبب عدم استقراره على تشكيلة معينة قال: الأمور تتغير في كرة القدم، وزادت الجودة كثيراً في فريقي، وفي كل الفرق، وهذا يدل على التطور والجميع يجب أن يكون واعياً بأن ذلك يتطلب مداورة للاعبين، هذه المرة الأولى في موسم 2023 - 2024 الجاري الذي يتوفر لي فيه جميع اللاعبين من دون إيقافات أو إصابات، والآن بت أستطيع الاختيار حسب احتياجاتي، ومن الطبيعي أن أقوم بمداورة العناصر.

أخطاء

وأعفى كاتالين نيكولا، مساعد المدرب في الشارقة، الذي أشرف على إدارة المباراة بدلاً عن كوزمين، الذي جلس في المدرجات، المنظومة الدفاعية من تحمل مسؤولية الأخطاء التي كلّفت فريقه الخسارة أمام شباب الأهلي بمفردها، وشدد على أن الأخطاء لا يتحملها الدفاع وحده، بل الفريق كله.

وقال نيكولا: مواجهات الكؤوس تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، ونحن استقبلنا أهدافاً سهلة.

وعن مجريات المباراة، كشف نيكولا عن عتاب نوعاً ما على أداء اللاعبين خلال الشوط الأول، وقال: الشوط الثاني كان أفضل.

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