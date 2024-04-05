حسين مهدي: شرودر أعادني إلى الواجهة في النصر

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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أكد حسين مهدي لاعب فريق الكرة بنادي النصر، أنه يدين بالجميل إلى مدربه الهولندي ألفريد شرودر، الذي أعاده إلى الواجهة من جديد بعد غياب عن الملاعب استمر 11 شهراً بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مارس من العام الماضي قبل أن يسجل عودته في تشكيلة الفريق ضد الوصل في الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب في فبراير الماضي، مشيراً إلى أنه ليس من السهل أن يحظى لاعب عائد من الإصابة لعدة أشهر بمثل هذه الثقة التي حصل عليها من شرودر.

وأصبح حسين مهدي منذ عودته من الإصابة أحد أبرز اللاعبين الذين يعتمد عليهم شرودر في التشكيلة بعد فترة التوقف الطويلة، وظهر في المباريات الـ7 الأخيرة بداية من مباراة الديربي ضد الوصل ثم مواجهة خورفكان في الكأس الغالية، ثم الجزيرة وبني ياس والشارقة وحتا في الدوري وصولاً إلى مباراة عجمان الثلاثاء الماضي، وأسهم بشكل كبير في النتائج الإيجابية للعميد.

وقال مهدي الذي جدد عقده مع «العميد» لمدة 4 مواسم إضافية في أكتوبر الماضي، في تصريح لـ«البيان»: هناك العديد من العوامل التي ساعدتني على العودة بهذا الشكل، أولاً العزيمة والإصرار وثانياً الرعاية التي وجدتها من إدارة نادي النصر منذ تعرضت للإصابة، حيث خضعت لجراحة ناجحة في إسبانيا وواصلت عملية العلاج والتأهيل في النادي، لم أركن للراحة وكنت أتدرب صباحاً ومساء من أجل استعادة مستواي السابق في أسرع وقت ممكن، وبعد كل ذلك حظيت بمتابعة واهتمام من المدرب شرودر الذي منحني الفرصة كاملة في التجارب الودية خلال فترة التوقف وجهزني بالشكل المطلوب، لا أنسى جهود الجهاز الطبي في الفريق ودعم الجمهور.

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وأعرب مهدي عن سعادته لتزامن عودته مع النتائج الإيجابية التي حصدها الفريق بالفترة الأخيرة والتي تعكس الوجه الحقيقي للنصر، مثمناً دور المدرب الهولندي الذي أعاد للعميد هيبته ومشيراً إلى أن أسلوبه التدريبي يتناسب مع النصر ويتوافق مع إمكانات لاعبيه، وقال: جعلنا المدرب الجديد نقدم أفضل ما لدينا ونلعب بروح قتالية، وسنحاول الحفاظ على هذه الصورة في كل مباراة، نعلم جيداً أن المرحلة المتبقية من الموسم أصعب بكثير من السابقة، وسنواجه كل الفرق التي ما زالت تنافس على اللقب أو المراكز المتقدمة مثل العين وشباب الأهلي والوصل، كما تنتظرنا مباراة من العيار الثقيل في نصف نهائي الكأس. وكشف مهدي أن النصر قادر على إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأوائل والمنافسة على لقب الكأس الغالية. وحول طموحاته في العودة إلى المنتخب قال: العودة للمنتخب ضمن أهدافي، أرى نفسي جاهزاً لتعزيز صفوفه.

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