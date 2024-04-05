سليمان النقبي: المنطقة الدافئة هدف البطائح ولم نحسم البقاء رسمياً

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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أكد سليمان بن دابل النقبي نائب رئيس شركة كرة القدم في نادي البطائح، أن البطائح لا يطمح حالياً للبقاء مع الكبار في المحترفين وحسب وإنما يسعى لتحسين مركزه وإنهاء الموسم بالتواجد في المنطقة الدافئة بعد الوصول إلى المركز السابع برصيد 22 نقطة، مشيداً بالعمل الفني الذي يقدمه المدرب الكرواتي غوران توميتش مع الفريق بعد اختياره بعناية ضمن الأسماء المطروحة عقب رحيل المدرب السابق الروماني ميريل رادوي.

وأضاف النقبي لـ«البيان»: إنه رغم حصد 22 نقطة لم يتم حسم البقاء رسمياً وما زالت هناك العديد من الجولات متبقية في البطولة، موضحاً أنه من أهم الخطط في الفترة المقبلة المحافظة على استقرار الفريق في ظل وجود عناصر أثبتت كفاءتها في الفترة الماضية، إضافة إلى تدعيم الفريق بلاعبين قادرين على تحقيق الإضافة المطلوبة بعد نهاية الموسم الجاري.

انتقال

وعن مستقبل اللاعب سيكو بابا بعد تردد أنباء انتقاله إلى فريق آخر في دورينا، نفى النقبي وجود أي مفاوضات بشأن رحيل اللاعب وقال إن سيكو بابا مستمر مع البطائح ويرتبط بعقد لعام 2026، مؤكداً أن الأهم هو المحافظة على تركيز اللاعب مع الفريق وعدم الانشغال بأي أمور أخرى خارجية.

وأشاد النقبي بالفوز الأخير للبطائح على حساب الجزيرة بعد أن كان الفريق متأخراً بالنتيجة ونفى أن تكون هناك دوافع لدى اللاعبين للانتصار على مدربهم السابق رادوي في المباراة أمام الجزيرة في الجولة الماضية، مشيراً إلى أن الفريق حرص على الاستعداد للمباراة على غرار المباريات الأخرى في البطولة التي يخوضونها بطموح الفوز، وتم تهيئة الفريق وإعداده بصورة جيدة للمباراة، لافتاً إلى أنه في عالم احتراف كرة القدم قد يلعب اللاعب ضد فريقه السابق والأمر ينطبق على المدرب.

مباراة مهمة

وشدد النقبي على أهمية المباراة المقبلة أمام خورفكان في الجولة 18 لبطولة الدوري، وقال إن المنافس يعتبر من الفرق الشرسة ويملك عناصر مميزة وتتطلب المواجهة التركيز الكامل، متمنياً أن يواصل البطائح نتائجه الإيجابية وأن يحقق الفوز السابع له في البطولة.

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