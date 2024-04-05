4 مباريات في انطلاقة الجولة 21 لدوري «الهواة» اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تقام في العاشرة مساء اليوم 4 مباريات في انطلاقة مواجهات الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، وهي اللقاءات المؤجلة من فبراير الماضي بسبب مشاركة أندية دوري الدرجة الأولى في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويحل العروبة متصدر ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة ضيفاً على جاره الفجيرة صاحب المركز الخامس برصيد 39 نقطة في ديربي مثير.

ويسعى العروبة لمواصلة نتائجه الجيدة وتحقيق الفوز رقم 20 في المسابقة للاقتراب أكثر من حسم البطاقة الأولى لكن المهمة لن تكون سهلة أمام الفجيرة، والذي عاد بفوز مهم قبل أسبوع من ملعب الحمرية بنتيجة 3 - 1 في وقت حقق فيه العروبة الانتصار خارج الديار على يونايتد بنتيجة 3 - 2، وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز العروبة على الفجيرة بهدفين مقابل هدف.

هروب وقاع

في المباراة الثانية يسعى الرمس الأخير في سلم الترتيب برصيد 10 نقاط للتمسك بأمل البقاء عندما يستقبل جاره التعاون التاسع بـ33 نقطة في ديربي رأس الخيمة.

وضمن التعاون بقاءه موسماً آخر في دوري الأولى عكس جاره الرمس، الذي يبحث عن النقاط الثلاث بشتى الطرق.

ويستقبل الذيد صاحب المركز الحادي عشر 27 نقطة، ضيفه سيتي القابع في المركز السادس عشر قبل الأخير بـ11 نقطة، ويستضيف مصفوت برصيد 24 نقطة فريق غلف يونايتد الخامس عشر بـ22 نقطة.

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