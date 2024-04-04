مطر الطاير يصدر قرارات تشكيل لجان جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

المصدر: البيان

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أصدر معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، 3 قرارات بتشكيل لجان الدورة الثالثة عشرة للجائزة الأكبر من حيث قيمتها وتعدد فئاتها، وهي: اللجنة الفنية ولجنة التحكيم ولجنة الاتصال والتسويق، والتي يمتد عملها خلال الفترة من عام 2024 حتى 2025.

ويترأس اللجنة الفنية، سعادة د. خليفة الشعالي عضو مجلس أمناء الجائزة (دولة الإمارات العربية المتحدة)، وتضم عبدالصمد حسين سليمان (دولة الإمارات العربية المتحدة) نائباً للرئيس، وعضوية: د. محمد عبد الوهاب الأنصاري (دولة الإمارات العربية المتحدة)، منصور الصباحي (دولة الإمارات العربية المتحدة)، د. سعد أحمد شلبي (جمهورية مصر العربية)، ود. ناجي إسماعيل حامد مدير القسم الفني في الجائزة منسقاً، فيما يترأس لجنة التحكيم سعادة مصطفى براف عضو مجلس الأمناء (الجمهورية الجزائرية)، وتضم سعادة أحمد مساعد العصيمي عضو مجلس الأمناء (المملكة العربية السعودية) نائباً للرئيس، وعضوية: طارق يوسف الجناحي (دولة الإمارات العربية المتحدة)، مريم عبد الله مطر بن لاحج (دولة الإمارات العربية المتحدة)، عذاري مؤيد محمد زهر الدين (دولة الإمارات العربية المتحدة)، ود. ناجي إسماعيل حامد مدير القسم الفني في الجائزة منسقاً.

وتترأس لجنة الاتصال والتسويق سعادة موزة سعيد المري الأمين العام للجائزة (دولة الإمارات العربية المتحدة)، وتضم سارة محمد المضرب (دولة الإمارات العربية المتحدة) نائباً للرئيس، وعضوية: وليد الأميري (دولة الإمارات العربية المتحدة)، عادل فاروق العوضي (دولة الإمارات العربية المتحدة)، سامي عبد الامام (جمهورية العراق)، وحسام السيد أبو الفتوح أخصائي رئيسي في الجائزة منسقاً.

وهنأ معالي مطر الطاير، رؤساء وأعضاء اللجان على اختيارهم للعمل خلال الدورة الثالثة عشرة للجائزة وتحقيق أهدافها الكبيرة التي حددها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، في تطوير القطاع الرياضي في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم والارتقاء بالعمل من مستوى الإنجازات إلى مستوى الإبداع في الإنجازات، وكذلك تكريم المبدعين بما يليق بإنجازاتهم.

وعبّر معاليه عن ثقته بأن الدورة الثالثة عشرة ستشهد ارتفاعا في وتيرة العمل وتميزا أكبر في وضع خطط العمل وتنفيذها بأعلى مستويات الجودة التي تتناسب مع اسم ومكانة الجائزة وتوجيهات سمو راعي الجائزة وسمو رئيس الجائزة السديدة التي يعمل مجلس الأمناء ولجان الجائزة على تحقيقها لتطوير العمل الرياضي والارتقاء بالإنجازات و تمكين المجتمعات من خلال الرياضة.

وأكد الطاير أن الدورة الثالثة عشرة ستضم إنجازات الرياضيين العرب الأفراد والفرق والمؤسسات في العديد من البطولات والأحداث الرياضية التي سيتم تنظيمها خلال فترة عمل الجائزة وفي مقدمتها دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس صيف العام الجاري، مشيراً الى ان الجائزة تعمل دائما على رصد وتقييم أصحاب الإنجازات ضمن جميع الفئات التنافسية والتقديرية وتكريمهم وتحفيز القطاع الرياضي على تبني أفضل الممارسات والبحث المستمر عن المواهب ورعايتهم وتأهليهم ليكونوا خير سفراء لأوطانهم وللشباب العربي عموما.

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