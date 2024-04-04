شباب الأهلي واتحاد كلباء يكملان المربع الذهبي لكأس رئيس الدولة   

المصدر: دبي - ياسر قاسم، إيهاب زهدي

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ضرب شباب الأهلي موعداً مع النصر في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على حامل اللقب الشارقة 4 - 3 في المباراة التي جرت في استاد آل مكتوم بنادي النصر، بعد مواجهة مثيرة أوفت بكل الوعود من خلال تبادل تسجيل 7 أهداف، هدفان في الشوط الأول وخماسية في الثاني.

افتتح الشارقة التسجيل مبكراً بعد مرور دقيقة واحدة عن طريق ميلوني من تسديدة صاروخية استقرت في مقص المرمى الأيسر للحارس عادل الهاشمي، ولم ينتظر شباب الأهلي كثيراً، حيث عدل النتيجة عن طريق ايغور في الدقيقة 7 من تمريرة يحيى الغساني مع ارتباك لدفاع الشارقة وخروج خاطئ للحارس عادل الحوسني. وكاد شباب الأهلي أن يضيف الهدف الثاني في أول دقيقة للوقت البديل للشوط الأول عبر دا سيلفا، الذي توغل وسدد بذكاء في المرمى، ولكن الحكم أحمد سالم ألغى الهدف لوجود مخالفة مسبقاً، واستمر اللعب بعد ذلك لمدة 5 دقائق وأعلن بعدها الحكم نهاية الشوط بالتعادل الإيجابي 1-1.

جاء الشوط الثاني بذات القوة والإثارة بفضل تبادل الهجمات وكانت المبادرة من شباب الأهلي في أول هجمة أنقذها عادل الحوسني، وانتظر الشارقة الدقيقة 51 ليسجل هدف التقدم عن طريق رأسية لوان بيريرا من عكسية ميلوني، وحاول بعدها دا سيلفا تعديل النتيجة بتسديدة مرت بعيداً من المرمى، ولكن يوري سيزار نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 57 بتسديدة ذكية من داخل الصندوق، وعاد صانع الهدفين لشباب الأهلي يحيى الغساني لوضع بصمته هذه المرة من خلال التسجيل في الدقيقة 68 عندما حول الكرة بيسراه على يمين عادل الحوسني، معلناً عن أول تقدم لفريقه في المباراة، ولكن لوان بيريرا أعاد المباراة للتعادل بعد 10 دقائق بلعبة مقصية رائعة، واستمر مهرجان الأهداف في الدقيقة 84 عندما سجل ايغور جيسوس هدف التقدم من جديد لشباب الأهلي بلعبة رأسية صنعها يحيى الغساني، انتهت عليه المباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز اتحاد كلباء على العين 2 - 1، في مباراة الفريقين على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل مساء أمس، وفجر المفاجأة في الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتأهل للمربع الذهبي للبطولة للمرة الأولى في تاريخه، وللقاء الوصل في الدور قبل النهائي المقرر إقامة مباراتيه يومي 16 و17 أبريل الجاري، وسجل لاتحاد كلباء مهدي قائدي في الدقيقتين 11 و27 من ركلة جزاء، وسجل للعين جوسنا أبيانفي في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لاتحاد كلباء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وسددها بنجاح قائدي، مسجلاً هدفاً ثانياً في الدقيقة 27، وتمكن العين من تقليص الفارق في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، بكرة رأسية جميلة وذكية من اللاعب جوسنا أبيانفي.

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