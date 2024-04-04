«الإمبراطور» يواصل تألقه وتميزه و«الجزيرة» تائه وبلا هوية

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

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تابع فريق الوصل تفرده ونتائجه القوية هذا الموسم وبلغ نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزه المستحق والكبير بثلاثية نظيفة على الجزيرة، أول من أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد، مؤكداً عزمه القوي الصعود إلى منصات التتويج والخروج من هذا الموسم بالغنيمة الأكبر، إذ إنه كذلك اقترب أكثر من درع الدوري بتصدره الترتيب العام بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه وقبل 9 جولات فقط من نهاية المنافسة، وبالإضافة للفوز وتأهله لما قبل نهائي الكأس خرج الإمبراطور من مباراة الجزيرة بمكاسب أخرى تمثلت في استمرار الحالة الفنية الممتازة للفريق هذا الموسم وتوج نجمه فابيو ليما برجل المباراة، وأكد أنه يملك دكة بدلاء لا يقل مستوى لاعبيها عن الأساسيين.

توهان

وبالمقابل، استمر الجزيرة في حالة التوهان بجميع المنافسات وخرج من كأس صاحب السمو رئيس الدولة كما خرج تقريباً من المنافسة على الدوري وقبل ذلك كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وظهر الفريق تائهاً في الملعب وبلا هوية أمام الوصل كما وصفه حارسه الدولي علي خصيف، وهو الأمر الذي يحتاج إلى وضع حالة فخر أبوظبي تحت مجهر الدراسة والبحث حتى يعود الفريق لحالته المعهودة ووضعه الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

عمل متميز

امتدح المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، المدير الفني للوصل، العمل المتميز الذي قدمه فريقه في الملعب وأثمر عن فوزه بالثلاثة على الجزيرة، وهنأ الوصلاوية إدارة وجماهير بالتأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال إن فريقه بدأ بشكل جيد وكان أفضل في الشوط الأول ونجح في التسجيل، وفي الشوط الثاني بدا الجزيرة أفضل وصنع فرصاً عدة ولكننا سجلنا الهدف الثاني واتبعناه بالثالث، وأعتقد أن فريقنا يعيش حالة فنية جيدة منذ بداية هذا الموسم لوجود لاعبين أقوياء ومتميزين أمثال فابيو ليما، الذي تابع عمله الجيد مع زملائه اللاعبين، ونتطلع إلى متابعة مرحلة النتائج الجيدة من أجل تحقيق الألقاب وإسعاد جماهير الوصل.

معاناة

من جهته، ظهر المدرب الروماني ميريل رادوي، المدير الفني للجزيرة، حزيناً بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها فريقه وقال إن الفريق ظل يعاني طوال المواسم الأربعة السابقة من مشاكل فنية عدة أهمها عدم القدرة على التعامل مع الكرات الثابتة، والأخطاء الفردية، بالإضافة لانعدام الخيارات بدكة البدلاء، وأشار إلى أن مباراة الوصل أكدت هذه الحقائق، فقد جاءت الأهداف الثلاثة من أخطاء فردية، ولم يحسن اللاعبون التعامل مع الركلات الثابتة، وفي الوقت الذي كان فيه بدلاء الوصل على مستوى عالٍ مثل لاعب المنتخب كايو كانيدو، الذي سجل الهدف الثاني للوصل، لم يكن أمامنا سوى الدفع بهيرمان.

وأضاف: بدأنا المباراة بطريقة جيدة ولكننا ارتكبنا خطأً استغله الوصل ليحرز الهدف الأول، واندفعنا للهجوم في الشوط الثاني لكن الوصل سجل مرة أخرى وأضاف الهدف الثالث، ثم حسمت المباراة بطرد اللاعب زايد العامري.

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