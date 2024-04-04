40 فريقاً في انطلاقة «كأس مينا لكرة القدم» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم منافسات بطولة «كأس مينا لكرة القدم» للناشئين التي تنظمها شركة «سي بي إف بيرفورمانس» بدعم مجلس دبي الرياضي للعام الثالث، بهدف استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم، ويشارك فيها أكثر من 700 لاعب يمثلون 40 فريقاً من بينها 15 فريقاً من مختلف قارات العالم تتقدمها فرق نيوكاسل، ونورويتش سيتي الإنجليزيان، وأطلس المكسيكي، وشيكاغو فاير، وسنترال برولكلين الأمريكيان، وملبورن الأسترالي ومومباي الهندي، وتقام منافساتها في ملاعب جبل علي للغولف والرماية.

وتجمع بطولة «كأس مينا» أكثر من 700 لاعب بالإضافة إلى المدربين والإداريين الذين يتوافدون إلى دبي من مختلف دول وقارات العالم يتنافسون ضمن 5 مجموعات سنية من عمر 12 إلى 16 سنة ويمثلون 40 فريقاً من 5 قارات مختلفة.

وتمنح هذه البطولة فرصة كبيرة للاعبين الناشئين لخوض منافسات حقيقية مع فرق متنوعة من مختلف المدارس الكروية والاحتكاك مع مواهب مهارية جديدة، مما يساهم في رفع مستوى اللعب لديهم، حيث يحرص مجلس دبي الرياضي على تقديم الدعم الكامل لهذا الحدث الكبير الذي يعد نموذجاً للعلاقة الناجحة مع القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يسعى المجلس لتعزيزه بهدف نشر ممارسة الرياضة والنشاط البدني واستقطاب المواهب الرياضية وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها مجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب الرياضية.

وتأسست بطولة «كأس مينا لكرة القدم» في دبي لتصبح بطولة رائدة في العالم لكرة القدم للناشئين، وتوفر منصة لأفضل المواهب من جميع قارات العالم، ومن أبرز الشركاء الرسميين للبطولة نادي ومنتجع جبل علي، ونون، وأمبرو، وميدكلينك، سماشي، كومبات جيت.

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