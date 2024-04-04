عبدالله بن طوق: أداء النصر مطمئن ويؤهله للمنافسة على لقب الكأس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد عبدالله بن طوق، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، أن الأداء الذي ظهر عليه «العميد» أمام عجمان في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة مطمئن ويؤهله للمنافسة على اللقب، مشيراً إلى أن النصر سيبذل كل جهوده من أجل التتويج بالكأس وإهدائه إلى جمهوره. وتأهل العميد إلى المربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بفوزه على عجمان بهدفين مقابل هدف واحد، أول من أمس، بثنائية المغربي عادل تاعرابت والبرتغالي يوري ميديروس، بينما سجل البرازيلي دودو هدف عجمان، ليعود النصر إلى هذا الدور المتقدم في المسابقة الغالية بعد غياب موسمين متتاليين، حيث بلغ آخر مرة المربع الذهبي في موسم 2020 - 2021.

وقال بن طوق لـ«البيان»: نهنئ جماهير النصر بالتأهل، مثلما صرحنا في بداية الموسم، الوصول إلى النهائي هدف رئيسي بالنسبة لنا، لقد قطعنا خطوة مهمة في هذا المشوار، لكن ما زالت أمامنا الخطوة الكبرى في نصف النهائي، ما يشعرنا بالاطمئنان هو الأداء الرجولي والممتاز الذي قدمه الفريق، لقد لعبنا 90 دقيقة على مستوى عالٍ من التركيز والروح القتالية، نشكر المدرب واللاعبين على ذلك.

وأوضح بن طوق أن وصول النصر إلى نصف النهائي هو استمرار للنتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة وثمرة العمل الكبير الذي قدمه المدرب الهولندي ألفريد شرودر، ونجاحه في استثمار قدرات اللاعبين بالشكل الأمثل، معرباً عن ثقته في الفريق لتخطي محطة المربع الذهبي، وقال: نشكر المدرب واللاعبين على جهودهم المقدرة، وثقتنا كبيرة فيهم للتأهل إلى المباراة النهائية.

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم أن العميد من خلال ما أظهره من مستويات قوية في الأشهر الأربعة الأخيرة تحت قيادة شرودر قادر على تخطي عقبة أي فريق بفضل الروح القتالية والعزيمة والإصرار.

هدوء

من جهته، أكد شرودر أن فريقه قدم أداءً جيداً أمام فريق عجمان، وأنه يدرك تماماً قيمة هذه المسابقة في الإمارات وما تمثله لجماهير الأندية، مشيراً إلى أن النصر كان الطرف الأفضل على مدار المباراة، بما في ذلك الشوط الأول الذي أنهاه متأخراً بهدف سجله عجمان ضد مجرى اللعب، مشيراً إلى أنه طالب اللاعبين بالهدوء بعد تلقيهم هدفاً مبكراً في الدقيقة 13، لأن الهدوء والتركيز وتنظيم الصفوف هو الذي يصنع الفرص، ويقود إلى إدراك التعادل والفوز، وهو ما تحقق بالفعل.

وأضاف: «بالرغم من تلقي هدف مبكر لم أكن غاضباً، لأننا كنا الأفضل وتحكمنا في المباراة بالشكل المطلوب، وأوجدنا أكثر من فرصة للتسجيل، وفي الشوط الثاني طلبت من اللاعبين مواصلة السيطرة على الكرة، وأخبرتهم أن المنافس لن يستمر في الحفاظ على شباكه أكثر من ذلك، وأشكر اللاعبين على تنفيذ التعليمات، وهذا الفوز يمثل لنا قيمة كبيرة، لأنه صعد بنا إلى نصف نهائي بطولة مهمة نتمنى أن نصل فيها لأبعد نقطة».

وحول ما إذا كان يفضل الشارقة أم شباب الأهلي في نصف النهائي، أكد شرودر أنه لا يهتم للأمر، ويرحب بمواجهة أي منافس، وأنه يفكر في تجهيز فريقه بالشكل المطلوب ولا يشغل ذهنه بمنافسيه، مشيراً إلى أن الشارقة وشباب الأهلي من أقوى الأندية الإماراتية، ويكن لهما كل الاحترام والتقدير، والتأهل سيكون من نصيب الفريق الأجدر.

وأشاد الروماني دانيال إيسايلا، مدرب عجمان، بالمستويات القوية التي يقدمها النصر تحت قيادة مدربه شرودر، وقال: «كنا ندرك صعوبة مواجهة النصر، وطلبت من اللاعبين التركيز على الهجمات المرتدة، ونجحنا في التسجيل في الشوط الأول وأوجدنا أكثر من فرصة للتقدم بهدفين، وفي الشوط الثاني عانينا من الضغط بعد نجاح النصر في تسجيل هدفين، ولم نتعامل بالصورة المطلوبة مع مجريات المباراة، وارتكبنا العديد من الأخطاء».

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