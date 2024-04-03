اتحاد كلباء يهزم العين ويتأهل للقاء الوصل في نصف نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير إبراهيم صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز اتحاد كلباء على العين 2-1، في مباراة الفريقين على ملعب إستاد زعبيل بنادي الوصل مساء اليوم، وفجر المفاجأة في الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتأهل للمربع الذهبي للبطولة للمرة الأولى في تاريخه، وللقاء الوصل في الدور قبل النهائي المقرر إقامة مباراتيه يومي 16 و17 إبريل الجاري، وسجل لاتحاد كلباء مهدي قائدي في الدقيقتين 11 و27 من ركلة جزاء، وسجل للعين جوسنا أبيانفي في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ولم يقدم العين العرض المنتظر في الشوط الأول، ورغم سيطرته على مجريات الشوط الأول، إلا أن اتحاد كلباء افتتح التسجيل في الدقيقة 11، عندما خطف مهدي قائدي الكرة من لاعب العين خالد الهاشمي، وأنطلق وأنفرد ووضع الكرة في الشباك لحظة خروج خالد عيسى حارس العين من مرماه.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لاتحاد كلباء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وسددها بنجاح قائدي، مسجلا هدف ثانٍ في الدقيقة 27، وتمكن العين من تقليص الفارق في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، بكرة رأسية جميلة وذكية من اللاعب جوسنا أبيانفي.

وزاد العين من إيقاع الأداء مع انطلاقة الشوط الثاني، ونال النسبة الأعلى من الاستحواذ، إلا إنه قوبل بتنظيم دفاعي جيد من لاعبي اتحاد كلباء، والذين اعتمدوا على لعب هجمات مرتدة أزعجت الدفاعات، مع وجود مساحات خالية نتيجة اندفاع العين الهجومي، ولكن ظلت النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز