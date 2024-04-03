شباب الأهلي يُقصي الشارقة ويضرب موعداً مع النصر في نصف نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير سالم خميس

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ضرب شباب الأهلي موعدا مع النصر في نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم بعد فوزه على حامل اللقب الشارقة 4-3 في المباراة التي جرت في استاد آل مكتوم بنادي النصر بعد مواجهة مثيرة أوفت بكل الوعود من خلال تبادل تسجيل 7 أهداف، هدفان في الشوط الأول وخماسية في الثاني.

افتتح الشارقة التسجيل مبكراً بعد مرور دقيقة واحدة عن طريق ميلوني من تسديدة صاروخية استقرت في مقص المرمى الأيسر للحارس عادل الهاشمي من لعبة ركنية نفذها فراس بالعربي.

وبعدها قاد لوان بيريرا هجمة توغل بها داخل الصندوق واحتك بدفاع شباب الاهلي وسقط على الارض ولكن الحكم امر باستمرار اللعب، ولم ينتظر شباب الأهلي كثيراً حيث عدل النتيجة عن طريق ايغور في الدقيقة 7 من تمريرة يحي الغساني مع ارتباك لدفاع الشارقة وخروج خاطيء للحارس عادل الحوسني، وقام لوكا بمحاولة للتسجيل في الدقيقة 10 ولكن تسديدته ذهبت جوار القائم وفي الدقيقة 32 فرصة هدف ضائع لشباب الاهلي من تسديدة لوكا التي اصطدمت بمقص المرمى من لعبة ثابتة خارج الصندوق حصل عليها شباب الاهلي نتيجة مخالفة مع يحي الغساني.

وكاد شباب الاهلي ان يضيف الهدف الثاني في أول دقيقة للوقت البديل للشوط الاول عبر دا سيلفا الذي توغل وسدد بذكاء في المرمى ولكن الحكم احمد سالم ألغى الهدف لوجود مخالفة مسبقاً واستمر اللعب بعد ذلك لمدة 5 دقائق وأعلن بعدها الحكم نهاية الشوط بالتعادل الايجابي 1-1.

جاء الشوط الثاني بذات القوة والإثارة بفضل تبادل الهجمات وكانت المبادرة من شباب الأهلي في أول هجمة أنقذها عادل الحوسني، وانتظر الشارقة الدقيقة 51 ليسجل هدف التقدم عن طريق رأسية لوان بيريرا من عكسية ميلوني، وحاول بعدها دا سيلفا تعديل النتيجة بتسديدة مرت بعيد من المرمى ولكن يوري سيزار نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 57 بتسديدة ذكية من داخل الصندوق، وعاد صانع الهدفين لشباب الأهلي يحي الغساني لوضع بصمته هذه المرة من خلال التسجيل في الدقيقة 68 عندما حول الكرة بيسراه على يمين عادل الحوسني، معلناً عن أول تقدم لفريقه في المباراة، ولكن لوان بيريرا اعاد المباراة للتعادل بعد 10 دقائق بلعبة مقصية رائعة، واستمر مهرجان الأهداف في الدقيقة 84 عندما سجل ايغور جيسوس هدف التقدم من جديد لشباب الاهلي بلعبة رأسية صنعها يحي الغساني، انتهت عليه المباراة.

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