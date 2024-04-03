"المحترفين الإماراتية" تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في مارس

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن شهر مارس، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

ويتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب: مؤنس دبور لاعب شباب الأهلي، وفابيو ليما لاعب الوصل، ومهدي قائدي لاعب اتحاد كلباء، وآلان ماركيز لاعب الوحدة وإليخاندرو روميرو لاعب العين.

أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى، فيتواجد: خالد عيسى حارس العين، وخالد السناني حارس الوصل وعادل الحوسني حارس الشارقة.

ويتنافس على جائزة أفضل مدير فني ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، وميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل وألفريد شرودر مدرب النصر.

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداء من اليوم الساعة الثانية ظهرا، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.

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