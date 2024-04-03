اتحاد الرياضة للجميع ينظم أول دوري للألعاب التراثية الإماراتية

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الرياضة للجميع، عن تنظيم أول دوري للألعاب التراثية الإماراتية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، على مدار 7 أسابيع، خلال الفترة من 26 أبريل الجاري وحتى 15 يونيو المقبل، في مختلف إمارات الدولة، بهدف إحياء الألعاب التراثية الإماراتية، وذلك بمعدل أسبوع لكل إمارة بداية من الفجيرة وإنتهاءً بأبوظبي.

وقالت خلود الجنيبي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضة للجميع، إن إقامة هذه البطولة للألعاب الشعبية على مستوى الدولة، يأتي تزامنا مع يوم التراث العالمي، بهدف الترويج للألعاب التراثية الإماراتية وإبراز أهميتها، والحفاظ عليها، كموروث متجدد تتناقله الأجيال جيلاً بعد جيل.

وأضافت أن الألعاب والفنون الشعبية تعد جزءاً مهماً من روح الشعوب، ومن أبرز مفردات التراث لكل مجتمع، ووسيلة ترفيه تحمل في طياتها أهدافاً عديدة ومهمة، مثل تنمية قدرات الأطفال الذهنية والحركية، وتجسيد روح التعاون والألفة بين الجماعة.

وأكدت أن إطلاق أول دوري للألعاب الشعبية يمثل تأصيلاً للموروث الرياضي وتثبيتاً له في المستقبل، خاصة أن الحدث يشمل إمارات الدولة كافة.

وأوضحت أن دوري الألعاب الشعبية يستهدف فئات عريضة من المجتمع، تشمل موظفي القطاعين الحكومي والخاص، وطلاب المدارس والجامعات، وقاطني الفرجان، وغيرهم من الفئات وثيقة الصلة بالألعاب التراثية، على أن تضم اللجان المنظمة لجنة من كبار السن الذين عاصروا الألعاب الشعبية.

وتتضمن الثقافة الإماراتية موروثا رياضيا يشمل نحو 25 لعبة شعبية متوارثة، تعبر في مضمونها عن البيئة التي عاش فيها الآباء والأجداد.

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