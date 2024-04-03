أبوظبي تعلن جاهزيتها لاستقبال منافسات دورة الألعاب الخليجية

المصدر: وام

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تستضيف إمارة أبوظبي منافسات كرة القدم والجودو والجوجيتسو، والملاكمة والسباحة، والشراع والسباحة في المياه المفتوحة ضمن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب المقررة في الفترة من 16 أبريل الحالي إلى 2 مايو المقبل.

وأكد سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي أن استضافة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في دولة الإمارات لها أبعاد كثيرة في الجانب الرياضي، خاصة الرياضات الفردية والأخرى المرتبطة بقطاعي الشباب والناشئين.

وأضاف أنه سيتم توزيع الألعاب التي تستضيفها إمارة أبوظبي في دورة الألعاب الرياضية الأولى للشباب على مجموعة من المنشآت الرياضية التي تم اختيارها بعناية في أماكن عدة في أبوظبي، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، آملين لها التوفيق في تنظيم هذا الحدث من الجانب الفني، وإظهار مدى تطور رياضة الإمارات في تنظيم الأحداث الرياضية.

وأشار إلى أن استاد آل نهيان في نادي الوحدة سيستضيف منافسات كرة القدم، بينما ستقام منافسات الألعاب القتالية في صالة "مبادلة أرينا"، وفعاليات الشراع في نادي أبوظبي للشراع، ومنافسات السباحة في مركز محمد بن زايد للسباحة في نادي أبوظبي للرياضات المائية، والسباحة المفتوحة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأعرب الهاشمي عن أمله بأن تمثل هذه الدورة نواة لاكتشاف رياضيين جدد ومهارات وقدرات رياضية جديدة، لإكساب أبناء وبنات الإمارات خبرات مميزة تعزز حظوظهم في المشاركات الدولية والألعاب الأولمبية، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به الدورة من كافة المستويات.

وأوضح أن المنشآت والمرافق الرياضية في دولة الإمارات تتمتع بأفضل المعايير العالمية التي تؤهلها لاستضافة وتنظيم البطولات الرياضية الكبرى، وأن هناك ملاعب تدريب محددة تم توفيرها لاستقبال وفود الدول المشاركة.

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