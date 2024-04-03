مدرب النصر: الهدوء والتركيز وراء الفوز على عجمان والتأهل لنصف نهائي الكأس

المصدر: وام

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أكد المدرب الهولندي ألفريد شرودر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، أن فريقه قدم أداءً جيداً أمام فريق عجمان أمس، في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي أقيم على ملعب الشارقة، مشيراً إلى أنه طالب اللاعبين بالهدوء بعد تلقيهم هدف المبادرة من عجمان في الدقيقة 13، لأن الهدوء والتركيز وتنظيم الصفوف هو الذي يصنع الفرص، ويقود إلى إدراك التعادل والفوز، وهو ما تحقق بالفعل.

وقال شرودر:" التنظيم الجيد والتركيز قاد فريقي إلى إدراك التعادل والفوز في 4 دقائق فقط، وأشكر اللاعبين على تنفيذ التعليمات، وهذا الفوز يمثل لنا قيمة كبيرة، لأنه صعد بنا إلى نصف نهائي بطولة مهمة نتمنى أن نصل فيها لأبعد نقطة".

وتمكن النصر من الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم مع المدرب الهولندي الفريد شرودر للمباراة السادسة على التوالي هذا الموسم، في جميع البطولات.

وكانت آخر خسارة تعرض لها النصر في مسابقة الدوري أمام الوصل بهدف دون مقابل في مسابقة الدوري، ليخوض بعدها 4 مباريات في الدوري، فاز في 3 على كل من الجزيرة، وبني ياس، وحتا، وتعادل في واحدة أمام الشارقة، فيما فاز بدور الـ 16 من كأس رئيس الدولة على خورفكان 1-0، ثم أخيراً على عجمان 2-1 في ربع النهائي.

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