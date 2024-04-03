مدرب الوصل: الانسجام قادنا للفوز الكبير على الجزيرة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الصربي ميلوش ميلويفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الوصل، أن فريقه استحق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على الجزيرة خلال اللقاء الذي جمع بينهما أمس الثلاثاء، على استاد هزاع بن زايد في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أنه وبرغم تراجع الأداء نسبياً في الشوط الثاني، إلا أنه صنع عدداً من الفرص، حيث كان بالإمكان تسجيل المزيد من الأهداف.

وأضاف ميلويفيتش أن الفريق يواصل أداءه الجيد منذ بداية الموسم، لأنه يملك العديد من اللاعبين المميزين، ممن لديهم الطموح، بتحقيق الانتصارات، بقيادة زميلهم فابيو ليما.

وقال إن لاعبي الفريق قدموا أداءً جيداً، اعتمد على الانسجام الكامل بين الجميع، وهو ما قاد الفريق إلى الفوز بهذه النتيجة والتأهل إلى نصف النهائي.

وسيواجه الوصل في نصف النهائي للبطولة، الفريق المتأهل من لقاء العين واتحاد كلباء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز