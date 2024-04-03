برعاية صندوق الفرجان.. اختتام دورة حتا الرياضية الرمضانية

المصدر: البيان

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اختتمت دورة حتا الرياضية الرمضانية فعالياتها، برعاية صندوق الفرجان، المشروع المجتمعي الهادف لتمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية، حيث شهدت الدورة مشاركة 858 شخصاً، من بينهم 30 من كبار المواطنين. وبلغت جوائز الدورة المالية 270 ألف درهم، تم توزيعها على الفرق والأفراد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وتضمنت الدورة، التي انطلقت في 12 مارس الماضي، عدة ألعاب هي: كرة قدم الصالات، والكرة الطائرة رجال وسيدات، والكرة الطائرة الشاطئية، والريشة الطائرة للنساء، ورفع الأثقال، والرياضات الإلكترونية، لتكون بذلك، الحدث الرياضي الأكبر في منطقة حتّا، وأحد أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية على مستوى دبي.

الفائزون بالمراكز الأولى

وفي بطولة كرة قدم الصالات فاز فريق النصر بالمركز الأول، في حين حل فريق الزمن في المركز الثاني وفريق أمورا في المركز الثالث.

وحصد فريق أونلي فرش المركز الأول في بطولة الكرة الطائرة للرجال، وجاء فريق الإعصار الحتاوي في المركز الثاني، وفريق فولي لايف في المركز الثالث، كما فاز فريق دبي بالمركز الأول في بطولة الكرة الطائرة للسيدات، وحل فريق سكاي ثانياً، وفريق سبايكر في المركز الثالث.

وفاز فريق دريم تيم بالمركز الأول في بطولة الكرة الطائرة الشاطئية، وجاء فريق المحرق في المركز الثاني، وفريق الخبرة في المركز الثالث.

وفي بطولة الريشة الطائرة تحت الـ 18 سنة "بنات" فازت بالمركز الأول سلمى حسام مصطفى، وحلت ميثه عبيد الكعبي في المركز الثاني، وشما علي الكعبي في المركز الثالث، وغزلان علي سعد في المركز الرابع.

في بطولة "السيدات"، فقد فازت بالمركز الأول: مشاعر إبراهيم سليمان، وفي المركز الثاني: خولة عبيد الكعبي، وفي المركز الثالث: سناء سالم، وفي المركز الرابع: شيخة حمد.

وفي بطولة الرياضات الإلكترونية "فردي" حل كريم محمد أولاً وعبد الله السليطني ثانياً وعبد الله سيف البدواوي في المركز الثالث، وفي "الفرق التعاونية"، جاء علي مرزوق ومحمد عبيد أولاً، وسلطان سالم وعمار مزبان ثانياً.

وفي بطولة رفع الأثقال فئات Bench press، وزن أقل من 75 كلغ تعادل أحمد سعيد الكعبي، وخميس حسن غزوان، وفي وزن من 75 إلى 85 كلغ فاز محمد جمعة الوشاحي، وفي وزن أكثر من 85 كلغ فاز ناصر عبدالله معضد، أما ضيف البطولة فكان نادر عبدالله المعمري.

في فئات Deadlift، فاز بوزن أقل من 75 كلغ، أحمد نييد سعيد الكعبي، وفي وزن من 75 إلى 85 كلغ فاز الحارث أحمد صالح، وفي وزن أكثر من 85 كلغ فاز أحمد سالم علي، وماهر خليل، أما ضيف البطولة فكان أيمن عبدالله المعمري.

اقبال جماهيري

وأكد راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان، حرص الصندوق على رعاية الفعاليات التي تجمع أبناء فرجان دبي في أجواء مميزة ترسخ الترابط المجتمعي وتعزز روح المنافسة الإيجابية بين أبناء الفريج الواحد، وبما يحقق مستهدفات الصندوق الساعي إلى تحقيق سعادة المواطنين.

وأضاف: يعكس الزخم الكبير والحضور الجماهيري الذي حظيت به دورة حتا الرياضية الرمضانية وعي المواطنين بأهمية الرياضة وحرصهم على المشاركة في كافة المبادرات التي تشهدها فرجان دبي المختلفة وتستهدف التحفيز على ممارسة الرياضة وتبنيها كأسلوب حياة.

مشاركة واسعة

بدوره قال حيي حسن البدواوي رئيس اللجنة المنظمة لدورة حتا الرياضية الرمضانية إن الدورة أصبحت أحد أبرز الدورات الرياضية ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية في إمارة دبي نتيجة تنوع بطولاتها وفعالياتها التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى المشاركة الواسعة من الرياضيين والمستوى المتميز للمنافسات والحضور الجماهيري الكبير .

وأكد أن دورة حتا الرياضية الرمضانية تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز الرياضية المجتمعية وتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بما ينعكس على صحة المواطنين، مثنياً على جهود الشركاء الداعمين للدورة لجهودهم في إخراج الحدث في أبهى صورة.

وأقيمت دورة حتا الرياضية الرمضانية هذا العام بدعم من مجلس دبي الرياضي وبتنظيم شركة الألعاب الجماعية في نادي حتّا الرياضي، وشهدت الدورة تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة والمخصصة للأسر والأطفال، بما في ذلك أنشطة رياضية ومسابقات ترفيهية، إضافة إلى سحوبات وتوزيع جوائز على الجمهور.

يذكر أن "صندوق الفرجان" هو إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين في الأحياء السكنية، وتمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، وبما ينعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.

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