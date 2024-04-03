الوصل والنصر إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: العين، الشارقة - طلحة عبدالله وعدنان الغربي

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تأهل فريقا الوصل والنصر إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم وذلك بعد فوز الوصل المستحق على الجزيرة بثلاثية نظيفة، مساء أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن ربع نهائي المسابقة، سجل أهداف «الإمبراطور» كل من فابيو ليما، في الدقيقة 7، وكايو كانيدو، في الدقيقة 68، وسيونغهيون جونغ، في الدقيقة 71، وشهدت المباراة حالة طرد للاعب الجزيرة زايد العامري في الدقيقة 75.

في حين، بلغ النصر الدور ذاته، بعدما نجح في عبور عجمان بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، لحساب دور الـ8 على استاد الشارقة، أحرز للنصر، المغربي عادل تاعرابت في الدقيقة 53 والبرتغالي يوري ميديروس في الدقيقة 56، وأحرز هدف عجمان البرازيلي رافائيل جويماريس في الدقيقة 12 وبهذه النتيجة يواجه الوصل الفائز من لقاء العين واتحاد كلباء، في حين، يلتقي النصر الفائز من مباراة الشارقة وشباب الأهلي.

على جانب آخر، تقام اليوم مباراتان في الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في الأولى يواجه الشارقة منافسه شباب الأهلي على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر في التاسعة والنصف مساء، في قمة خاصة، وصفت بـ«النهائي المبكر»، كونها تجمع بين أكثر ناديين يملكان ألقاباً من البطولة برصيد 10 ألقاب لكل منهما، وبفارق 3 ألقاب عن العين في المركز الثاني، ومواجهة الفريقين مبكراً تعني فقدان أحدهما لفرصة تعزيز رصيده في البطولة التي تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وفي المباراة الثانية، يأمل العين تجاوز عقبة اتحاد كلباء والتأهل إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الثامنة، ويدرك لاعبوه أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة كلباء المتطور والطموح، والذي سبق والتقاه 3 مرات خلال هذا الموسم، منها مباراتان بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث وقف نداً قوياً للعين وخسر في النهاية بركلات الترجيح، كما نجح في الخروج بالتعادل بدوري أدنوك للمحترفين.

وفي السياق ذاته، أعلن اتحاد الكرة، عن حكمي لقائي اليوم الأربعاء، في ختام الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث تم تكليف الحكم أحمد سالم بإدارة مباراة الشارقة وشباب الأهلي، ويعاونه كل من: ياسر سبيل المرشدي حكم مساعد أول، ومحمد المازمي حكم مساعد ثانٍ، وبدر بوجمهور حكم رابع، ونواف الزيودي حكم فيديو، ومسعود حسن مساعد حكم فيديو، وتم تكليف الحكم عمر آل علي بإدارة مباراة اتحاد كلباء والعين، وساعده كل من: سعيد المرزوقي حكم مساعد أول، عامر القادري حكم مساعد ثانٍ، وخالد ناجم حكم رابع، ومحمد الهرمودي حكم فيديو، وطلال راشد حكم فيديو مساعد.

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