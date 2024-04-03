دبا بطلاً لمسابقة دوري الشباب تحت 21 عاماً

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تُوج فريق نادي دبا لكرة القدم بطلاً لمسابقة دوري الشباب تحت 21 عاماً للموسم الرياضي 2023 - 2024، بعد فوزه على فريق رأس الخيمة بستة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت مساء أول من أمس في ملعبه ضمن مباريات الجولة الـ18 والأخيرة للمسابقة، ورفع رصيده إلى 48 نقطة، ليحصد درع المسابقة عن جدارة واستحقاق.

سجل أهداف اللقاء، موسى كوني «هدفان»، وزايد إبراهيم، وأحمد نبيل، وخالد عبدالله، وراشد نبيل. وفي مراسم التتويج، سلم فهد إسماعيل الحوسني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق دبا الميداليات الذهبية ودرع بطولة الدوري، بحضور أحمد سعيد الظنحاني رئيس مجلس إدارة النادي وشركة دبا لكرة القدم.

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