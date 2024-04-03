فارس جمعة: حتى لو تركت «العنابي» لن أعتزل نهاية الموسم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد فارس جمعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، عدم نيته الاعتزال بنهاية الموسم، حتى لو لم يستمر مع «العنابي» في الموسم المقبل بعد دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده، وعدم وجود مفاوضات أو مفاتحة من جانب إدارة النادي حتى اللحظة. واستبعد فارس جمعة «35 عاماً» انتهاء مسيرته بنهاية الموسم الحالي، ورغبته في الاستمرار في ملاعب كرة القدم، وذلك على الرغم من ابتعاده عن المشاركة أساسياً مع العنابي أغلب فترات الموسم.

وقال فارس جمعة لـ «البيان»: لا أنوي الاعتزال في نهاية هذا الموسم، وسأكمل مشواري في الملاعب بإذن الله، دخلت فترة الأشهر الستة الأخيرة في عقدي مع الوحدة، وأنتظر ما سيحدث».

وأضاف في رده على ما إذا كان ابتعاده عن المشاركة بصفة أساسية قد يدفعه لاتخاذ قرار الاعتزال: «لا أفكر في هذا الأمر الآن، أريد الاستمرار وعدم ترك الكرة حالياً، أقول إن فارس جمعة راجع، وأحاول العودة لمستواي وتقديم أداء قوي في الفترة القادمة، وأنتظر الفرصة المناسبة».

وعن سبب غيابه لفترة طويلة عن الفريق، أوضح: «تعرضت لإصابة بتمزق شديد في العضلة الخلفية، الحمد لله على كل شيء، لأن الإصابة قضاء وقدر، ولكني أصبحت جاهزاً منذ فترة ومتواجداً مع الفريق وأتدرب بشكل جيد وبقوة مع زملائي اللاعبين».

وتابع: «المشاركة من عدمها في التشكيلة الأساسية هي اختيارات فنية من جانب المدير الفني وأنا أحترمها بكل تأكيد، وتحت أمر الجهاز الفني في أي وقت، ولكن من جانبي أنا جاهز وأحاول العودة لتقديم أفضل مستوى». وانضم فارس جمعة إلى صفوف الوحدة في يناير عام 2020 قادماً من الجزيرة بعقد لمدة موسمين، قبل أن تجدد له إدارة العنابي لمدة موسم خلال العامين الأخيرين، إذ جددت إدارة النادي عقد اللاعب في 2023، ولمدة موسم، حيث ينتهي بنهاية الموسم الحالي. وعاد المدافع الدولي السابق للمشاركة في أجزاء من المباريات، إذ شارك في دقائق معدودة في مباراة الجزيرة في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، ثم في مواجهة الوصل في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي حسمها الوحدة برباعية، ولكن مشاركاته جاءت في مباراتين فقط كبديل في الدوري هذا الموسم بإجمالي 15 دقيقة.

وكشف فارس جمعة أنه لا توجد مفاوضات للتجديد من جانب إدارة نادي الوحدة، وقال: «إذا لم يفاتحني الوحدة أو رغب في استمراري في الموسم المقبل، بالتأكيد سأبحث عن ناد آخر للانضمام له لأني أريد استكمال مشواري مع كرة القدم».

وأكد فارس جمعة أن المباريات الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في مستوى الفريق، بعد تحقيق الفوز في أربع مباريات على التوالي، والتأهل لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشيراً «أهم شيء عودة الروح القتالية للفريق والتي كانت سبباً في تحسن النتائج مؤخراً، إضافة إلى دور ووقفة الجمهور بجانب الفريق واللاعبين، وأتمنى أن نقدم أداء أفضل في المتبقي من الموسم».

وعن مواجهة العين في نهائي البطولة، شدد على صعوبة وقوة المباراة كونها كلاسيكو بين الفريقين، مضيفاً: «أعتقد أن نهائي الوحدة والعين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي سيكون ممتعاً، نجحنا في التأهل بعد عبور محطة الوصل الصعبة، أتمنى الفوز بالكأس مع العنابي».

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