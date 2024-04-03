9 نجوم إماراتيين يزيّنون النادي المئوي للهدافين العرب

المصدر: دبي - علي شدهان

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زيّن 9 نجوم إماراتيين، النادي المئوي للهدافين العرب، الذي يضم اللاعبين الذين نجحوا في تسجيل 100 هدف فما فوق، مع فرقهم في مختلف الدوريات الممتازة أو المحترفة المحلية أو الأجنبية، خلال الفترة من أكتوبر 1920 حتى مارس 2024.

وضمت قائمة النجوم الإماراتيين الـ 9 في النادي المئوي للهدافين العرب، علي مبخوت «217» هدفاً، وفهد خميس «175»، وعدنان الطلياني «133»، ومحمد عمر «132» وعبدالعزيز محمد «128»، وأحمد عبدالله «122»، ويوسف عتيق «119»، وفيصل خليل «114»، وإسماعيل مطر «101»، وهو أحدث نجم إماراتي ينضم إلى النادي بتسجيله الهدف رقم 101 في مباراة فريقه الوحدة أمام شباب الأهلي ضمن الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات.

3 معايير

وتخضع «حسبة» دخول أي لاعب إلى النادي المئوي للهدافين العرب لـ 3 معايير محددة، الأول، تاريخ تأسيس اتحاد كرة القدم في بلد اللاعب الأصلي، والثاني، أن يكون الدوري الذي ينشط فيه اللاعب المعني، مصنفاً أعلى درجة، ممتاز أو محترفين، سواء في بلد اللاعب نفسه أو خارجه، والثالث، أن تكون عملية احتساب عدد الأهداف بدءاً من اكتساب اللاعب المعني لجنسية بلده الأصلي.

50 عاماً

منصور عبدالله، نائب رئيس لجنة الإحصاء والتوثيق في اتحاد الإمارات لكرة القدم، وصف انضمام 9 لاعبين إماراتيين إلى النادي المئوي للهدافين العرب، بالمحصلة المميزة في ظل اتساع رقعة المنافسة مع عدد كبير من اللاعبين العرب المنتشرين في الدوريات العربية المحلية أو الأجنبية، ولعدم لعب لاعبين إماراتيين كثر في الدوريات الأجنبية، ولكون دوري الإمارات لم يمضِ على تنظيمه أكثر من 50 عاماً، مقارنة مع دوريات عربية وأجنبية أقدم بكثير، وينشط فيها الكثير من النجوم العرب.

قوة الدوري

وأضاف: دخول النادي المئوي للهدافين العرب، ليس بالمهمة السهلة أبداً، كونها تشمل الدوريات العربية، إضافة إلى لعب عدد كبير من لاعبينا العرب في دوريات أجنبية، ما يعني قوة المنافسة على الدخول إلى عضوية النادي، وهذا ما يجعل حصول 9 لاعبين إماراتيين على عضوية النادي، أمراً مهماً، ودليلاً على قوة الدوري الإماراتي، وتعدد النجوم الذين بمقدورهم المنافسة وبقوة على اكتساب العضوية في النادي.

1920

وعن السبب في اختيار أكتوبر من العام 1920، زمناً لاحتساب الأهداف للدخول إلى النادي، قال: تحديد أكتوبر من العام 1920، محطة انطلاق لاحتساب أهداف اللاعبين العرب للدخول في النادي المئوي، تعود إلى أن اللاعب المصري توفيق عبدالله، هو أول لاعب عربي سجل هدفاً في الدوري الإنجليزي مع فريقه ديربي كاونتي في مباراته أمام مانشستر سيتي في 9 أكتوبر 1920، لذلك تم اعتماد ذلك التاريخ، كبداية لعملية احتساب أهداف اللاعبين العرب في مختلف الدوريات المحلية والأجنبية للانضمام إلى النادي المئوي للهدافين العرب.

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