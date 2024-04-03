سهيل المطوع: 30 نقطة تكفي لبقاء الصقور في «المحترفين»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أكد سهيل المطوع، حارس مرمى فريق الإمارات الملقب بـ«الصقور»، أن فريقه يمتلك فرصة كبيرة للبقاء بدوري المحترفين والنجاة من شبح الهبوط الذي يطارده، موضحاً أن الحديث عن الهبوط لا يزال مبكراً، لأن الجولات المتبقية، حسب قوله، يمكن أن تغيّر الكثير في جدول ترتيب المنافسة.

وقال المطوع، لـ«البيان»: تبقت لنا 10 مباريات في الدوري منها مباراة البطائح المؤجلة، أي أن هناك 30 نقطة ما زالت في الملعب وإذا حالفنا التوفيق يمكن أن نكسب أكبر عدد من النقاط وأن نتقدم إلى مراكز الآمان التي تضمن لنا البقاء، خصوصاً أن فارق النقاط بيننا وعدد من الفرق ليس كبيراً، بانتصارين أو ثلاثة قد نحسن مركزنا وبعدها نؤمن البقاء، كل شيء ممكن في كرة القدم، فقط علينا أن نؤمن بقدراتنا وأن نثق في إمكانية تحقيق الانتصارات وحصد النقاط.

وأشار المطوع إلى أن مستوى «الصقور» تحسن كثيراً في الجولات السابقة، مبيناً أن المدرب والتر زينغا قام بعمل كبير، وأضاف: نجحنا في تحقيق الفوز على خورفكان بعد أداء جيد، وكنا الأقرب للفوز على بني ياس في الجولة الماضية لكن الحظ لم يحالفنا، أهدرنا العديد من الفرص التي لم نحسن استغلالها، المهم أننا نؤدي وقياساً بالتطور الذي نمضي عليه يمكن أن نستفيد من أخطائنا وأن نحقق النتائج التي ترضي جماهيرنا في المباريات المقبلة.

وعن سبب تأخر ترتيب «الصقور»، الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط، قال: التغيير في الأجهزة الفنية كان له تأثيره، لأن كل مدرب له فلسفته وطريقته وأسلوبه الخاص، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى عدم الاستقرار في عناصر التشكيل والتأثير على أداء الفريق نتيجة المدارس التدريبية المختلفة، وأضاف: حالياً هناك استقرار واهتمام كبير من المدرب زينغا، وأيضاً من مجلس الإدارة الذي يجتهد في توفير كل الاحتياجات ويعمل باستمرار على دعم اللاعبين وبإذن الله يحالفنا التوفيق لنكون على قدر التحدي الذي ينتظرنا.

أسماء متميزة

ونفى سهيل المطوع أن يكون الفريق عانى من ضعف مردود زملائه اللاعبين، مؤكداً أن فريقه يضم أفضل الأسماء خاصة على مستوى الأجانب، ذاكراً أنهم بقيادة إنييستا من الأسماء الكبيرة التي تمتلك الخبرة وتتمتع بالموهبة العالية، وأضاف: أيضاً على مستوى المواطنين هناك أسماء مميزة، الفريق بشكل عام يضم توليفة جيدة بدليل المستوى الذي قدمناه في المباريات السابقة.

وأثنى حارس الصقور على الأسطورة إندريس إنييستا، وقال إنه قائد حقيقي ولاعب متميز داخل وخارج الملعب، وقال: الجميع يعرف من هو إنييستا ومن ناحية أدائه فإن الجمهور يشاهد مردوده في الملعب، وهناك أشياء لا يعرفها الكثيرون مثل قيادته للفريق في غرفة الملابس، وروحه القتالية العالية وتشجيعه لزملائه، لا يتعامل كنجم كبير في عالم كرة القدم بالعكس يجتهد ويبذل كل طاقته في الملعب، صراحة استفدنا وتعلمنا منه الكثير، ووجوده معنا يمنحنا الأمل بإمكانية الفوز في أي مباراة.

المركز الثاني

وحول المستوى الذي قدمه مع «الصقور»، الذي انضم إليه معاراً من الوصل حتى نهاية الموسم، قال المطوع: راض عن مستواي لأن هناك الكثير من الإشادات التي تصلني، وحالياً في المركز الثاني بقائمة أكثر حراس الدوري تصدياً للكرات بعد فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، صراحة استفدت كثيراً من تجربتي الحالية وأتمنى أن أقدم كل ما عندي لفريق الإمارات الذي منحنى الثقة، وأن أكون أحد العناصر المؤثرة التي تسهم في استمراريته بدوري المحترفين.

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