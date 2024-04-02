الوصل يضرب الجزيرة بالثلاثة ويتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: العين – طلحة عبدالله – تصوير – سيف الكعبي

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تأهل الوصل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة ليواجه الفائز من لقاء العين واتحاد كلباء، وذلك بعد فوزه المستحق على الجزيرة بنتيجة كبيرة 3-0 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن ربع نهائي المسابقة، سجل أهداف الامبراطور كل من فابيو ليما، في الدقيقة 7، وكايو كانيدو، في الدقيقة 68، وسيونغهيون جونغ، في الدقيقة 71، وشهدت المباراة حالة طرد للاعب الجزيرة زايد العامري في الدقيقة 75.

دوافع

دخل الفريقان إلى أرضية ملعب المباراة وسط حضور جماهيري متوسط وكلا منهما يتطلع لخطف بطاقة التأهل على نصف نهائي المسابقة الأغلى وهو ما يفسر البداية السريعة من الجانبين إذ توالت المحاولات من كليهما لكن دون خطورة تذكر على المرميين خلال الدقائق الخمس الأولى مع أفضلية نسبية للوصل، والذي أضاع له نيكولاس خيمينيز فرصة مثالية وهو في مواجهة المرمى بتسديدة مرت إلى جوار القائم.

الوصل يتقدم

بحلول الدقيقة السابعة ترجم الوصل أفضليته بهدف سجله اللاعب ليما مستفيدا من خطأ مزدوج بين الدفاع والحارس، وبعد ذلك واصل فهود زعبيل، ضغطهم الهجومي على فخر أبوظبي، وكادوا أن يخطفوا هدفا ثانيا بعد دقيقة واحدة ولكن المدافع محمد العطاس لحق بالكرة التي سددها خيمينيز بطريقة خادعة وأبعدها بصعوبة في اللحظة الأخيرة.

محاولات

بعد تأخره بهدف تعددت محاولات الجزيرة لإدراك التعادل وصنع أكثر من فرصة دون أن تترجم في الشباك قبل أن يعود الوصل مرة أخرى للسيطرة على مجريات اللعب وليهدد المرمى الجزراوي مهدرا فرصا عدة لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخير بهدف دون رد.

الشوط الثاني

اندفع لاعبو الجزيرة للهجوم في شوط اللعب الثاني بغية تسجيل هدف التعادل، بينما تراجع الوصل إلى حد ما واعتمد على الهجمات المرتدة، وكادت كرة عرضية اصطدمت بخلفان مبارك، أن تغالط حارس الوصل خالد السناني الذي ابعدها بأطراف أصابعه قبل أن يبعدها الدفاع لتبقي النتيجة على ما هي عليه بتقدم الوصل بهدف نظيف وذلك بعد مرور ساعة من زمن المباراة.

الهدف الثاني والثالث

استمرت أفضلية الجزيرة الذي تابع ضغطه على الوصل ليتألق الحارس خالد السناني في ابعاد الخطير من مرماه في أكثر من محاولة جزراوية، وعلى عكس مجريات اللعب استفاد الوصل من ركلة حرة وصلت إلى رأس البديل كايو كانيدو، الذي وضعها في المرمى وسط زحمة من المدافعين معززا تقدم فريقه بالهدف الثاني، وبعدها بدقيقة واحدة فقط أضاف الكوري الجنوبي سيوينغهيون جونغ الهدف الثالث للإمبراطور.

متاعب الجزيرة

تضاعفت متاعب الجزيرة الذي فقد لاعبه زايد الزعابي، في الدقيقة 75 بعد أن اشهر له الحكم البطاقة الحمراء وطرده من الملعب لتدخله العنيف ضد علي صالح، ليكمل فخر أبوظبي المباراة بعشرة لاعبين.

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