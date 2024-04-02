النصر يعبر عجمان بثنائية تاعرابت وميديروس ويبلغ نصف نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: الشارقة – عدنان الغربي – تصوير- سالم خميس

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بلغ النصر نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعدما نجح في عبور عجمان بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة، التي جمتعهما ،مساء اليوم، لحساب دور الـ8 على استاد نادي الشارقة.

جاءت المباراة مثيرة في شوطها الأول، حيث تمكن عجمان من مفاجأة النصر بهدف مبكر في الدقيقة 12 حمل توقيع البرازيلي رافائيل جويماريس (دودو) رغم أن العميد كان الطرف الأفضل في البداية وتفوق في السيطرة على مجريات المباراة إلا أن اعتماد "البرتقالي" على الهجمات المرتدة منحته الأسبقية، وبحث النصر عن التعادل وكثف محاولاته بواسطة المغربي عادل تاعرابت والسنغالي موسى نداي والمهاجم الإيطالي العائد من الإصابة مانولو غابياديني إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب الكثافة الدفاعية التي لعب بها عجمان.

في الشوط الثاني، نزل النصر بثقله إلى الهجوم، وحصل على ركلة جزاء فشل تاعرابت في تسجيلها بعد أن تألق حارس المرمى علي محمد الذي تألق في التصدي لها، لكن اللاعب المغربي نجح في تعويضها سريعا بتسجيل هدف التعادل من تسديدة رائعة في الدقيقة 53 ثم أضاف البرتغالي يوري ميديروس الهدف الثاني في الدقيقة 56، ما دفع عجمان لتغيير طريقة لعبه من الدفاع إلى الهجوم وهدد مرمى النصر بقيادة مهاجمه المغربي وليد أزارو لكنه لم يتمكن من إدراك التعادل، ليخطف النصر بطاقة الـتأهل ويضرب موعدا في نصف النهائي مع الفائز في المباراة التي تجمع الشارقة وشباب الأهلي، غدا (الأربعاء)، على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

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