اختتام بطولة شباب الحمرية الرمضانية لكرة القدم بتتويج فريق الاتحاد

المصدر: البيان

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اختتمت بطولة شباب الحمرية الرمضانية لكرة القدم بتتويج فريق الاتحاد بلقب البطولة بعد حصده 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين، فيما جاء فريق الأساطير في المركز الثاني بفارق الأهداف وبرصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وخسارتين، في حين حل فريق الشباب ثالثاً بـ 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وخسارتين، وحصل فريق الإمبراطور على المركز الرابع برصيد نقطتين من تعادلين وأربع هزائم.

وتقاسم كل من راشد السويدي من فريق الاتحاد وخليفة صلاح من فريق الإمبراطور لقب هداف البطولة بعشرة أهداف، فيما اقتنص راشد لوتاه من فريق الشباب جائزة أفضل حارس مرمى، وتقاسم جائزة اللاعب المثالي كل من حميد خميس وعبدالعزيز ظاعن من فريق الأساطير، وأحمد ظاعن وعبدالله غليطه من فريق الإمبراطور، وعلي الأصلي ومحمد حمد من فريق الشباب، وعيسى صالح وخالد الجابري من فريق الاتحاد.

وشهدت بطولة شباب الحمرية الرمضانية لكرة القدم، حضوراً جماهيرياً وحرصاً على التواجد في الملعب من أجل الاستمتاع بالأجواء الرمضانية والفعاليات المميزة المصاحبة للبطولة.

وأظهرت الفرق المشاركة في البطولة حماسة كبيرة، حيث شهدت المباريات مستويات فنية جيدة وأداء مميزاً أمتع الجماهير التي حرصت على حضور كافة المباريات من أجل مؤازرة فرقها المفضلة.

وقال عبيد راشد الشامسي المشرف على تنظيم البطولة: "شهدت النسخة الثالثة من البطولة تنافساً كبيراً بين الفرق الأربعة التي حرصت على تقديم أداء كروي يرضي الجمهور، حيث بلغت المنافسة ذروتها في المباريات النهائية التي قدم فيها اللاعبون نموذجاً للروح الرياضية العالية والتنافس الشريف، وهو ما ساهم في إنجاح البطولة".

وأضاف: "يعكس الحضور الجماهيري الذي حظيت به البطولة التي باتت سمة تميز الاحتفاء بالشهر الفضيل، وعي أبناء دبي بأهمية الرياضة وحرصهم على المشاركة في كافة المبادرات والفعاليات التي تستهدف التحفيز على ممارسة الرياضة وتبنيها كأسلوب حياة".

وتعتبر بطولة شباب الحمرية الرمضانية لكرة القدم، مبادرة مميزة يتم تنظيمها بجهود فريق من المتطوعين من الأحياء السكنية في إمارة دبي، لتعزيز التواصل والتشجيع على ممارسة الرياضة، وإتاحة الفرصة لإبراز المواهب والقدرات في أجواء رمضانية ممتعة.

وكانت النسخة الأولى من بطولة شباب الحمرية لكرة القدم، قد انطلقت في عام 2022 بمشاركة 4 فرق، حيث توج فريق الإمبراطور بلقب هذه النسخة، فيما تم تتويج فريق الشباب بلقب النسخة الثانية التي شهدها العام 2023.

اختتام بطولة شباب الحمرية الرمضانية لكرة القدم بتتويج فريق الاتحادhttps://t.co/T4vDWchv1S pic.twitter.com/UVMYI0wC1D — البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 2, 2024

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