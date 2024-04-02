فارس جمعان: الوصل الأقرب لدرع الدوري بـ90 %

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتبر فارس جمعان لاعب الجزيرة السابق، أن الوصل اقترب من حسم درع دوري أدنوك للمحترفين بنسبة تصل إلى 90 %، بتعزيزه لموقعه في قمة الترتيب بالفوز على ضيفه خورفكان بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة 17، وفي الوقت نفسه، خسر كل من العين وشباب الأهلي منافسيه المباشرين، نقطتين بتعادل «الزعيم» مع ضيفه الشارقة 1-1، و«فرسان دبي» مع مستضيفهم الوحدة 3-3، وابتعد الوحدة والشارقة أكثر بهذا التعادل، وأشار إلى أن نتائج «الإمبراطور» تؤكد إصراره على الوصول بيده إلى منصة تتويج الدوري هذا الموسم، إضافة إلى العامل المساعد الثاني، بعدم رفض هدايا منافسيه، ليبتعد بفارق 10 نقاط عن العين في المركز الثاني، و11 نقطة عن شباب الأهلي في المركز الثالث، مع لعب «الزعيم» و«فرسان دبي» مباراة أقل عن «الفهود».

وقال جمعان: الوصل أصبح قاب قوسين أو أدنى من التتويج بدرع الدوري، وأتوقع أن يحسم الدرع مبكراً إذا نجح في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث المقبلة، ومن ضمنها مواجهته مع العين في الجولة 20، وقبلها سيلتقي مع عجمان وحتا في الجولتين 18 و19، ويمتلك (الإمبراطور) عوامل كثيرة تجعله الأجدر والأحق بدرع الدوري في الموسم الحالي، ومنها دعم إداري قوي، والمدرب المتمرس الذكي، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، والذي يجيد إدارة المباريات، لينفرد الوصل بكونه الفريق الوحيد دون أي خسارة في المسابقة حتى الآن.

6 نقاط

وأضاف: من وجهة نظري الشخصية، أرى أن الوصل كسب 6 نقاط من الجولة 17 بالفوز وتعثر منافسيه المباشرين بالتعادل، ولذا فهو الفريق الأكثر استفادة من نتائج الجولة، بزيادة الفارق بينه وبين العين وشباب الأهلي قبل 9 جولات فقط على النهاية، وابتعاد الوحدة والشارقة عن المنافسة، وخروج الجزيرة عن دائرة الصراع بالخسارة أمام البطائح 2 - 3، وتراجعه إلى المركز الثامن، وإن كان هذا لا يعني حسم الوصل للقب تماماً لأنه لا تزال هناك حسابياً، 27 نقطة في الملعب، والمنافسة ستزداد صعوبة خلال الجولات المتبقية، مع دخول الدوري مراحله الأخيرة الحاسمة، سواء في صراع القمة أو الهروب من الهبوط.

وأوضح فارس جمعان، أن مباراة الوحدة وشباب الأهلي، كانت الأفضل في الجولة 17، وأن العين تأثر من ضغط المباريات وتنافسه على أكثر من جبهة في نفس الوقت، وقال: مباراة الوحدة وشباب الأهلي، قمة لم نرها منذ فترة طويلة، وأعتبرها مباراة الموسم، ومن وجهة نظري، الوحدة كان محظوظاً في تلك المباراة، لأن مدرب شباب الأهلي أخطأ، بتغيير 3 لاعبين مؤثرين مرة واحدة، ما أثر على رتم فريقه في الدقائق الأخيرة، أما العين، فوضح مدى تأثره بخوض عدد كبير من المباريات خلال فترة قصيرة، وعلى الفريق المزيد من التركيز خلال المرحلة الحالية الصعبة، وخاصة خلال أبريل المقبل، والذي تنتظره فيه العديد من المباريات الهامة، وفي مقدمتها مواجهته مع الهلال السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتحدث عن دوامة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، والتي تجذب بقوة فريقي الإمارات وحتا، قائلاً: الإمارات قام بتدعيم صفوفه بشكل جيد في الانتقالات الشتوية الأخيرة، ولكني أعتقد أن «القطار فات»، لأنه لا تزال هناك فوارق فنية كبيرة بينه وبينه اتحاد كلباء الأقرب إليه بالترتيب بالتواجد في المركز 12، رغم أن الفارق بينهما 6 نقاط فقط، مع تواجد الإمارات في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط، في حين، بات حتا الأقرب كثيراً إلى الهبوط، وأرى أن الإمارات وحتا يحتاجان إلى معجزة في الجولات الأخيرة للبقاء في دوري أدنوك للمحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز