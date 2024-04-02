إجادة الحكام في 5 مباريات وجزئيات بسيطة تحتاج للتغيير

المصدر: دبي - البيان

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أجاد قضاة الملاعب إدارة 5 مباريات في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين بدرجة كبيرة، واقتصرت الأخطاء المؤثرة على عدم احتساب ركلة جزاء لفريق حتا في الدقيقة 74 من عمر مباراته مع النصر، والتي أدارها حكم الساحة سلطان محمد صالح، وكان يجب أن تتدخل تقنية الفيديو بقيادة الحكم صقر الزعابي، في تلك اللعبة المثيرة للجدل، لأن حتا خسر المباراة بهدف دون مقابل.

ولم يكن لاعب اتحاد كلباء عبدالعزيز حمد، يستحق الطرد في الدقيقة 57 من عمر مباراة فريقه وعجمان، والتي أدارها الحكم حمد علي يوسف، لأن اللعبة التي حصل فيها اللاعب على الإنذار الثاني، مجرد تدخل على الكرة، وليس فيها تهور حسب رؤية محللي الأداء التحكيمي في القنوات الرياضية، وتأثر اتحاد كلباء بهذا الطرد، لأنه خسر 2 - 4 بعد أن كان متقدماً 2 - 1.

فيما كانت هناك بعض الجزئيات البسيطة المطلوب التركيز عليها وتغييرها مستقبلاً، وأبرزها التوقفات الكثيرة لسير المباريات باحتساب العديد من الأخطاء، وظهور البطاقات الصفراء في التحامات عادية.

ونجح الحكم عادل النقبي، ومعه عامر الضبيع حكم فيديو، في إدارة مباراة الإمارات وبني ياس بشكل جيد، واتخذ الحكم أحمد عيسى درويش، قرارين موفقين وبمساعدة من حكم الفيديو محمد الهرمودي، في الهدف الثالث لكل من الوحدة وشباب الأهلي.

وجاءت قرارات الحكام صحيحة، ولم تكن هناك أخطاء مؤثرة في مباريات الوصل وخورفكان، وأدارها أحمد سالم خلفان حكم الساحة، وأحمد عيسى درويش حكم فيديو، والعين والشارقة، وأدارها يحيى الملا حكم ساحة، وعيسى خليفة حكم فيديو، والجزيرة والبطائح، وأدارها عمر آل علي حكم ساحة، وسلطان محمد صالح حكم فيديو.

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