المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي، مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، أن حراس المرمى يتحملون مسؤولية 7 أهداف من 26 هدفاً في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، وأوضح أن أخطاء الحراس توزعت بين 11 خطأ بسبب سوء التمركز، و10 أخطاء بسبب ردة الفعل.

ونوه زكريا العوضي إلى أن 9 أهداف سجلت في الجولة من انفرادات صريحة، و6 أهداف من ضربات رأس، و3 أهداف من خارج منطقة الجزاء، وأكد أن متوسط أهداف الجولة وصل إلى 3.7 أهداف في المباراة الواحدة، وزعت بين 18 هدفاً في الشوط الأول، و8 أهداف في الشوط الثاني، ومنها 4 أهداف في الأوقات الإضافية لمباريات الجولة، الخالية من ركلات الجزاء.

وأكد العوضي أن عادل بوبكر حارس شباب الأهلي، هو نجم الجولة، وظهر بشكل مميز في مباراة فريقه ومستضيفه الوحدة، والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وأشاد بحارس الوصل خالد السناني، بعدما نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة للجولة الخامسة على التوالي، والمتمسك بقمة الأكثر محافظة على نظافة شباكه برصيد 7 مباريات، وليكون السناني ودفاعه الأفضل حتى الآن في الدوري.

وأثنى الدكتور زكريا العوضي على أحمد شامبيه حارس النصر، والذي خرج أيضاً، بشباك نظيفة أمام حتا، ليبقى في المركز الثاني بقائمة الأكثر محافظة على نظافة الشباك برصيد 6 مباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز