الوصل يواجه الجزيرة وعجمان يلتقي النصر في ربع نهائي كأس رئيس الدولة الليلة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تنطلق في التاسعة والنصف من مساء اليوم، مباريات الدور الثمانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بمواجهتي عجمان مع النصر على ملعب استاد نادي الشارقة، والجزيرة مع الوصل على ملعب استاد هزاع بن زايد، وتبحث الأندية الأربعة إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، والاقتراب خطوة من تحقيق اللقب الأغلى في موسم 2023 - 2024، بعدما ودعت كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وابتعدت أندية عجمان والنصر والجزيرة، عن المنافسة على درع دوري أدنوك للمحترفين، والذي يعتلي الوصل قمة ترتيبه برصيد 45 نقطة.

نتائج

وتسلط الأضواء في اليوم الأول من الدور ربع النهائي للكأس الغالية، والذي تقام مبارياته على ملاعب محايدة، وبنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على قمة الجزيرة والوصل، بصرف النظر عن نتائج ومستويات الفريقين في الموسم الجاري، والذي سبق أن شهد مواجهة واحدة بين الفريقين، وجرت في الجولة الثامنة للدوري، وانتهت بفوز الوصل بنتيجة 4 - 2، وسيحاول الجزيرة تقديم أفضل ما لديه للخروج ببطاقة الوصول إلى الدور نصف النهائي، لإرضاء جماهيره الغاضبة من تراجع الفريق إلى المركز الثامن برصيد 21 نقطة في الدوري، بالإضافة لخروج الفريق من كأس المحترفين.

انتصار

كما لم يحقق الفريق تحت قيادة مدربه الروماني رادوي، سوى انتصار وحيد وكان على العربي بهدف دون مقابل في الدور ثمن النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وخسر بنتيجة واحدة 2 - 3 أمام البطائح والوحدة والنصر، وتعادل مع اتحاد كلباء 2-2، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة موقف الفريق ومدربه المطالبون بتحقيق الفوز على أفضل أندية هذا الموسم، والمتصدر الحالي لترتيب الدوري، بقيادة مدربه المتميز الصربي ميلوش، والذي نجح في تكوين فريق متكامل ومتجانس، مع توفير أكثر من بديل على نفس مستوى اللاعبين الأساسيين، وهو ما يمنح الجهاز الفني للوصل مرونة الوصول إلى أفضل تشكيل يتناسب مع طبيعة كل مباراة وبطولة.

هجوم

ويمتلك الوصل كذلك، قوة هجومية كبيرة بتسجيل لاعبيه 72 هدفاً في 24 مباراة رسمية بمعدل تسجيل 3 أهداف في المباراة الواحدة منذ خوضه أولى مبارياته هذا الموسم، عندما فاز على ضيفه الإمارات بهدف دون مقابل في 19 أغسطس الماضي، ضمن الجولة الأولى للدوري، وتلقت شباك «الإمبراطور»، 22 هدفاً منذ تلك المباراة، وحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، ومنها 3 مباريات في الدوري، وخسر مباراة واحدة، والمباراة الرابعة مع حتا بنتيجة 3-3 في إياب ثمن نهائي بطولة كأس المحترفين، والتي ودعها الفريق من الدور نصف النهائي، عندما خسر أمام مستضيفه الوحدة في لقاء الإياب بأربعة أهداف نظيفة، وقبلها فاز في لقاء الذهاب على ملعبه بنتيجة 2 - 1.

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