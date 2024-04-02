طارق خانصاحب: لقاء «أجيال العميد» يعزز ترابط أبناء النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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التقى نجوم النصر السابقون من أجيال مختلفة في سهرة رمضانية بدعوة من القطب النصراوي طارق حسين خانصاحب في مبادرة حرص على تكرارها من حين لآخر من أجل الحفاظ على ترابط «أجيال العميد» وتعزيز العلاقات الاجتماعية فيما بينهم.

وحضر لقاء «أجيال العميد» حميد الطاير النائب الأول لرئيس مجلس إدارة النصر وعبدالله بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم ويوسف السركال رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الأسبق ومجموعة من نجوم الجيل الذهبي للنصر ومحبيه يتقدمهم: خالد إسماعيل، عبدالكريم خماس، صلاح جلال، ناجي جلال، علي إبراهيم، ثابت سهيل، د.حسن سهيل، محمد إسحاق، أحمد إسحاق، أحمد الدليل، سالم ربيع، إسماعيل بيليه، علي مال الله، مبارك الله، عوض مبارك، سالم صالح، هاشم عبيد، يوسف ناصيب، محمد إبراهيم، محمد علي كوجاك، عيسى يوسف، رائد البلوشي، نجيب معين، وغيرهم من اللاعبين السابقين.

وتميزت الأجواء بالمرح والسعادة بين نجوم الزمن الجميل الذين ارتبطت أسماؤهم بالبطولات والتتويجات التي حققها النصر على مدار تاريخه الحافل بالألقاب.

أجيال

وأكد طارق خانصاحب، أن الهدف من المبادرة الحفاظ على ترابط أجيال العميد بالرغم من اختلاف الأسماء والزمن إلا أن النصر هو الذي يجمعهم على قلب واحد، مشيراً إلى أن لديه العديد من المبادرات الأخرى منها مبادرة لتكريم لاعبي جيل «منتخب 90»، وقال: هذا اللقاء الجميل فرصة لاستعادة الذكريات الجميلة وأيامنا الحلوة والحفاظ على ترابطنا، والتأكيد على أن النصر ليس مجرد ناد، فهو بيتنا الدافئ الذي يجمعنا، وسنحرص على تكرار مثل هذه المبادرات كلما سنحت لنا الفرصة وأشكر كل من لبى الدعوة لهذا اللقاء الطيب مع الأحبة، سعدت كثيراً باللقاء بكم في ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان، وأسأل الله أن يجمعنا دائماً على الخير، أشكركم مرة أخرى متمنياً لكم التوفيق في حياتكم وإلى لقاء قريب يجمعنا بكم.

رسالة

وأوضح خالد إسماعيل نجم النصر السابق، أن المبادرة تسهم في تماسك أسرة العميد وأجياله المتعاقبة، ورسالة إيجابية إلى جماهير النصر كوننا جميعاً على قلب واحد، مشيراً إلى أنها فرصة لاستعادة الذكريات الجميلة، وقال: تعودنا في النصر على مثل هذه اللقاءات الودية منذ أن كنا لاعبين، وهي مبادرة طيبة للحفاظ على الأجواء الإيجابية التي تحيط بالنصر.

من جهته، تقدم الدكتور حسن سهيل لاعب النصر السابق بالشكر إلى القطب النصراوي طارق خانصاحب على مبادرته ، كونها جمعت بين لاعبين من مختلف الأجيال، وأدخلت البهجة والسعادة عليهم، كما أنها تسهم في تعزيز الألفة والمحبة بين «أسرة العميد»، آملاً أن تتكرر هذه المناسبة سنوياً.

وأعرب محمد إسحاق «حمدون»، عن سعادته بهذه المناسبة التي جمعته مع أصدقائه السابقين، وقال: أتقدم بجزيل الشكر إلى طارق خانصاحب على هذا اللقاء الذي يجعلنا قريبين من بعضنا البعض ونتمنى أن تستمر مثل هذه المبادرات التي تجمعنا وتعزز ارتباطنا بنادي النصر.

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