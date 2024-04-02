جماهير الجزيرة تطلق هاشتاج «عودة مبخوت مطلب»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أطلقت جماهير نادي الجزيرة «هاشتاج» على مواقع التواصل الاجتماعي، حمل عنوان «عودة مبخوت مطلب»، دعماً للمهاجم علي مبخوت الهداف التاريخي للنادي والكرة الإماراتية، بعد غيابه عن مباراة فريقه أمام البطائح، التي كسبها الأخير 3 - 2 في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين.

وجاءت ردة الفعل الجماهيرية في أعقاب التصريحات التي أدلى بها الروماني ميريل رادوي، المدير الفني للفريق، الذي أشار عقب مباراة البطائح إلى وجود خلافات داخلية، موضحاً أن إدارة النادي سيكون لها ردة فعل في الأيام المقبلة.

وكان علي مبخوت قد غاب عن التدريبات في الفترة التي أعقبت مباراة اتحاد كلباء، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في الجولة 16، وشهدت استبداله بين شوطي اللعب، لكنه غادر بعدها في خطوة عكست عدم تقبله لقرار المدرب، ما أدى إلى عدم مشاركته في مباراة البطائح.

وتحرك الجمهور ليعلن عن رغبته في مواصلة الهداف التاريخي مع الفريق، بعد الكثير من التعليقات التي تحدثت عن رحيله نهائياً خارج أسوار النادي، وأمنيات جماهير بعض الأندية التي أشارت إلى رغبتها في التعاقد مع علي مبخوت على الرغم من عدم وجود أي قرار أو تصريح رسمي عن وجود مشكلة أو نهاية العلاقة بين الطرفين.

وحقق «الهاشتاج» تفاعلاً كبيراً وسط الجماهير، مع تجاوب وتفاعل بعض قدامى لاعبي النادي، وأكد الجزراوية أهمية مواصلة علي مبخوت في الفترة المقبلة وحاجة الفريق إلى جهوده وخبرته الطويلة، خاصة أنه من العناصر المهمة في التشكيلة، وأحد مفاتيح انتصارات الفريق في السنوات الماضية، وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة رداً على الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل علي مبخوت مع ناديه الذي ارتبط به من المراحل السنية وحقق معه العديد من الإنجازات.

يحتل علي مبخوت المركز الرابع في قائمة هدافي النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين برصيد 9 أهداف، وبفارق 3 أهداف عن المتصدر لابا كودجو، وأحرز مبخوت أهدفه بعد مشاركته في 13 من مجموع 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في المنافسة بعدد دقائق لعب 1105 دقائق.

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