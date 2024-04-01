العروبة المتصدر يقترب من كتابة تاريخ جديد.. واشتعال الوصافة بين الحصن والفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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بات العروبة على بعد 12 نقطة فقط من 27 نقطة متاحة في الملعب لبلوغ دوري أدنوك للمحترفين المرة الثانية في تاريخه في 4 مواسم بعد صعوده التاريخي الأول في موسم 2021-2022، وحسابياً يحتاج العروبة إلى تحقيق الفوز في 4 مباريات من 8 مواجهات متبقية له في المسابقة ربما تنقص أو تزيد حسب نتائج الفرق المنافسة وهي دبا الحصن الوصيف والذي يملك 48 نقطة، ودبا الفجيرة الثالث برصيد 45 نقطة، وهو حجر الزاوية في تأهل العروبة إذا وضعنا في الحسبان صعود الفريقين صاحبي المركزين الأول والثاني لدوري المحترفين.

فارق



وبما أن الفارق بين العروبة صاحب المركز الأول برصيد «61 نقطة»، ودبا الحصن الوصيف «48 نقطة» وصل إلى 13 نقطة بعد تعادل الأخير مع مسافي والفارق مع دبا الفجيرة الثالث وصل إلى 16 نقطة مع تبقي 8 مباريات للعروبة و9 لدبا الحصن ومثلها للنواخذة فإن الربط الذي يتوقع أن يصل له دبا الفجيرة في عدد النقاط هو 72 نقطة حال تحقيقه الفوز في المباريات التسع المتبقية للفريق، أما العروبة فيكيفه الحصول على 12 نقطة ليصل حينها برصيده إلى 73 نقطة وهي كافية لبلوغ دوري الكبار وكما أشرنا سابقاً فإن عدد النقاط ربما ينقص وهو مرتبط بالنتائج التي يحققها كل فريق في مقبل الأسابيع.

مفاجآت

ولم تغب المفاجآت عن مباريات الأسبوع 26، بعدما عرقل مسافي مضيفه دبا الحصن وإرغامه على قبول التعادل 1-1 ليخسر الحصن نقطتين كان في أشد الحاجة لهما وذلك للإبقاء على فارق النقاط بينه وبين العروبة المتصدر ودبا الفجيرة ثالث الترتيب الذي استفاد من هذا الوضع وتمكن من إلحاق الهزيمة بمضيفه الظفرة بهدف من دون رد وهو انتصار غالٍ للنواخذة الذي بات قريباً من مركز الوصافة الذي لا يفصله عنه سوى 3 نقاط، وسيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي فرق الصدارة في مقبل الجولات، وكان العروبة قد تمكن من تحقيق الفوز على يونايتد 3-2 فقاده نجمه المالي الحساني تامبورا إلى تحقيق انتصار غالٍ في آخر أنفاس اللقاء بعدما تكفل تامبورا بإحراز هدف «عالمي» من مقصية جميلة عانقت شباك حارس مرمى يونايتد.

وفي بقية مواجهات الأسبوع حقق الفجيرة الفوز على الحمرية في عقر دار الأخير بنتيجة 3-1، وعمق الجزيرة الحمراء جراح جاره الرمس صاحب المركز الأخير بعد الفوز عليه بنتيجة 3-2، وانتهت 3 مواجهات بالتعادل 1-1 الذي حضر في مباراة الحصن ومسافي، ومواجهة غلف يونايتد وسيتي، ولقاء غلف اف سي والذيد، في وقت استعاد فيه مصفوت النغمة وحقق الانتصار على العربي بنتيجة 2-1.

ولا يزال وضع سيتي السادس عشر برصيد 11 نقطة والرمس الأخير بعشر نقاط صعباً في أسفل الترتيب فيتعين على الثنائي الحصول على مزيد من النقاط في الجولات التسع المتبقية من عمر المسابقة لضمان البقاء موسماً آخر في دوري الهواة.

أرقام وأهداف

وشهدت مواجهات الأسبوع 26 تسجيل اللاعبين 23 هدفاً وإشهار الحكام 29 بطاقة صفراء، وتمكن نجم يونايتد الأرجنتيني لويس توريس من اعتلاء صدارة الهدافين برصيد 18 هدفاً ويليه البرازيلي ميدروس لاعب الجزيرة بـ16 هدفاً والإنجليزي بينك افوبي لاعب الظفرة 14 هدفاً ثم الحساني تامبورا لاعب العروبة 13 هدفاً.

وتقام مباريات الأسبوع 27 يومي الجمعة والسبت المقبلين ويلعب الفجيرة والعروبة في ديربي الإمارة، ويلتقي الرمس والتعاون، والذيد وسيتي، ومصفوت يستقبل غلف يونايتد، والسبت المقبل يستقبل الحصن ضيفه الظفرة، ودبا الفجيرة ويونايتد، والعربي يلاقي الجزيرة الحمراء، ومسافي وغلف إف سي.

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