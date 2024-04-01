ختام مهرجان سالم بن محمد بن حم الرمضاني الثالث لكرة القدم

المصدر: العين - البيان

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برعاية الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري وبمشاركة عدد من الفرق، اختتمت أول من أمس فعاليات مهرجان سالم بن محمد بن حم الرمضاني الثالث لكرة القدم للصغار بمدينة العين والتي أقيمت على ملعب سعيد بن حم.

وهنأ الشيخ الدكتور محمد بن حم الفرق الفائزة بالبطولة، مشيداً بما تميزت به من روح المنافسة، متمنياً للفرق التي لم يحالفها الحظ والتوفيق في البطولات القادمة.

من جانبه، أشار عمر سعيد لافي المشرف العام على البطولة، أن المهرجان شهد مشاركة 70 لاعباً من أكاديمية النمور الرياضية ومدرسة دار العلوم، ونادي العين الرياضي، وفريق سالم بن حم، وأسفرت النتائج عن فوز فريق نادي العين تحت عشر سنوات بقيادة سليم بن حم باللقب وحصلت أكاديمية النمور على المركز الثاني، وفي بطولة تحت 13 سنة فاز فريق العين بقيادة اللاعب سالم بن حم بالبطولة واللقب، وحصلت أكاديمية النمور على المركز الثاني، وقام بن حم بتوزيع الدروع والشهادات التقديرية والكؤوس والميداليات على جميع الفرق والحكام واللجنة المنظمة واللاعبين المميزين.

وأضاف: شهدت فعاليات مهرجان سالم بن حم الرمضاني إقبالاً جماهيرياً، لافتاً من قبل المجتمع المحلي وأهالي الطلبة المشاركين في أجواء عائلية متميزة ومتجددة عاماً بعد عام.

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