غدًا.. انطلاق منافسات ربع نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: وام

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تنطلق غدا الثلاثاء، منافسات الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، والتي تقام على مدار يومين، وتشهد 4 مواجهات تجمع الفرق المتأهلة إلى هذا الدور.

وكان اتحاد الكرة قد أجرى قرعة الدور ربع النهائي السبت 3 مارس الماضي، لتسفر عن مواجهات تجمع بين كل من الجزيرة مع الوصل، وعجمان مع النصر، واتحاد كلباء مع العين، والشارقة مع شباب الأهلي، فيما تقرر أن تقام المباريات على ملاعب محايدة.

وتقام غدا الثلاثاء مباراتان، حيث تجمع الأولى الجزيرة مع الوصل، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وتأهل الجزيرة إلى ربع النهائي بعد فوزه على العربي 1-0، في دور الـ16، ويدخل الفريق اللقاء طامحا في التأهل للدور المقبل، والعودة للانتصارات مع مدربه الروماني ميريل رادوي الذي لم يحقق معه سوى هذا الفوز منذ التعاقد معه في يناير الماضي، حيث خاض الفريق، 4 مباريات في مسابقة الدوري، خسر في 3، وتعادل في واحدة.

في المقابل يأمل الوصل مواصلة تألقه خلال الموسم الحالي، بتحقيق المزيد من الانتصارات، بعد انفراده بصدارة دوري المحترفين، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه العين الذي يملك مباراة مؤجلة من الجولة الـ13.

وكان الوصل قد تأهل لهذا الدور بعد فوزه 7-1، على فريق الإمارات، محققا حينها أكبر نتيجة فوز في دور الـ16 من الكأس.

وفي المباراة الثانية من اليوم نفسه يلتقي عجمان مع النصر، على استاد نادي الشارقة، وتأهل عجمان بعد فوزه على حتا 1-0، فيما تأهل النصر بعد فوزه على خورفكان بالنتيجة ذاتها.

ويأمل عجمان العائد للانتصارات في دوري المحترفين، بالفوز العريض على حساب كلباء 4-2، الأسبوع الماضي، في الذهاب بعيدا بهذه البطولة، لتكون دافعا معنويا له في مسابقة الدوري، حيث يتواجد بالمركز الـ11، ويأمل بالتواجد في منطقة الوسط، مع تبقي 9 جولات على الختام.

وفي المقابل يأمل النصر، بمواصلة تألقه مع مدربه الهولندي الفريد شرودر، والذي قاده للارتقاء إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بعد العودة إلى الانتصارات، حيث لم يتلق أي خسارة في الجولات الـ 4 الماضية بالدوري، فاز في 3 وتعادل في واحدة.

وتستأنف المواجهات بعد غد الأربعاء، حيث يلتقي اتحاد كلباء مع العين على استاد زعبيل بدبي.

وتأهل اتحاد كلباء إلى هذا الدور، بعد فوزه على دبا 3-0، فيما تأهل العين بفوزه على الوحدة 1-0.

ويدخل كلباء اللقاء طامحا في العودة للانتصارات الغائبة، حيث خاض 11 مباراة في جميع المسابقات، فاز في واحدة فقط، وهي كأس رئيس الدولة على دبا، و "خسر في 8، وتعادل في 2"، ( في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي فاز إيابا على العين، لكنه خسر بركلات الترجيح بالمباراة ذاتها).

أما العين فيدخل اللقاء طامحا في التأهل للدور المقبل، مع العودة السريعة للانتصارات، بعد تعادله في الجولة 17 من مسابقة الدوري أمام الشارقة 1-1.

وستكون قمة الشارقة (حامل اللقب)، مع شباب الأهلي على استاد آل مكتوم، هي الأبرز.

وتأهل الشارقة بفوزه على البطائح 2-1، فيما تأهل شباب الأهلي بفوزه على بني ياس بنفس النتيجة.

ويلتقي الفريقان بعد عودتهما من التعادل في الجولة الماضية لمسابقة الدوري، حيث تعادل الشارقة مع العين 1-1، وشباب الأهلي مع الوحدة 3-3.

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